În primele trei luni din 2021 s-au înfiinţat peste 1.000 de firme

N. Dumitrescu

Nu mai este o noutate faptul că pandemia de coronavirus a afectat destul de mult inclusiv economia județului Prahova. Iar cel mai mare impact a fost în primăvara anului trecut, când multor români le-a fost dat să trăiască o situație cu caracter excepțional, fiind nevoiți să stea acasă nu doar pentru a se feri de o eventuală îmbolnăvire cu Covid-19, ci mai ales din cauza faptului că destule afaceri, din toate domeniile, și-au sistat timp de două luni activitatea, printre cei afectați fiind și zeci de mii de prahoveni care au primit, pentru prima dată de când aveau serviciu, șomaj tehnic, pe durata stării de urgență. De altfel, potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, peste 1.500 de angajatori au formulat solicitări de acordare a șomajului tehnic pentru un număr de peste 11.000 de salariați cu contractele de muncă suspendate în perioada 16.03-31.03. 2020.

Se pare însă că, ușor-ușor, mediul de afaceri prahovean dă semne că-și revine după primul și cel mai greu an al pandemiei. Cel puțin așa reiese din datele solicitate și primite de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, care evidenţiază că în perioada 1 ianuarie – 18 martie 2021 s-au înființat 1.057 de firme, principalele domenii de activitate ale acestora fiind comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor; construcții; transport și depozitare; activități profesionale, științifice și tehnice; informații și comunicații; industria prelucrătoare; alte activități de servicii etc. Cert este că la jumătatea lunii martie a anului în curs apăreau că funcționau în Prahova un număr ceva mai mare de firme – 50.323 – în comparație cu cele înregistrate anul trecut. ”În anul 2020, în județul Prahova erau înregistrate un număr de 49.266 firme. Cele mai multe erau înregistrate în Ploiești (16.859 firme), urmate de cele din Câmpina (2.995 firme), din Sinaia (1.401 firme) și din Băicoi (1.352 firme)”, ne-au menționat reprezentanții Oficiului Registrului Comerțului Prahova, care ne-au oferit detalii și despre impactul pe care l-a avut anul 2020 – primul an al pandemiei – în mediul afacerilor din județ. Astfel, anul trecut au fost radiate 1.727 de firme, insolvența fiind declarată în cazul altor 169 de firme, cu mențiunea că, anul acesta, respectiv în perioada ianuarie – martie 2021, au fost radiate 377 de firme, alte 28 de firme intrând în insolvență. Principalele domenii de activitate ale firmelor intrate în insolvență atât anul trecut, cât anul acesta, sunt: activități de servicii administrative și activități de servicii suport; activități de spectacole, culturale și recreative; activități profesionale, științifice și tehnice; industria prelucrătoare; activități de servicii administrative și activități de servicii de suport; hoteluri și restaurante; agricultură, silvicultură, pescuit; industria extractivă; industria prelucrătoare; informații și comunicații; intermedieri financiare și asigurări; transport și depozitare; tranzacții imobiliare.

Fără să se facă vreo mențiune dacă dintre societățile radiate sau care au intrat în insolvență în 2020 sau în primele trei luni ale anului în curs sunt și societăți cu capital străin sau mixt, de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova am mai aflat că, dintre ţările străine, Italia are cele mai multe afaceri dezvoltate în Prahova, fiind înregistrate 643 de firme, urmată de Germania – 205 firme, Turcia – 186 de firme, Olanda – 170 de firme, Franța – 133 de societăți, Marea Britanie – 120 de firme, Spania – 112 firme, Cipru – 110.