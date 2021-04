Petrolul va juca în prima rundă a play-out-ului la Reșița, sâmbătă, din acest moment începând o perioadă ”de acalmie”, din punct de vedere competițional, câștigarea grupei din care face parte fiind doar o ”palidă consolare”, dacă se va realiza. Prima adversară a ”lupilor galbeni” – CSM Reșița – pare a fi cel puțin în degringoladă, și ea, după un parcurs foarte slab în 2021, sub comanda lui Minteuan, fapt care a dus la plecarea fostului jucător de la CFR Cluj. Apoi, după demisia acestuia, s-a continuat cu secundul Cheregi, speranța bănățenilor fiind că-l vor convinge pe ploieșteanul Marius Măldărășanu să preia echipa, cu obiectivul salvării de la retrogradare.

Numai că Măldărășanu a mers în Valea Domanului în vizită, a văzut, săptămâna trecută, condițiile de acolo, a asistat și la o ”bucată” dintr-un antrenament și s-a întâlnit cu autoritățile locale, dar cele câteva zile de răgaz cerute nu au avut efectul scontat de reșițeni, ”Măldă” refuzând să semneze cu reșițenii! Astfel, el nu va fi … adversarul Petrolului, sâmbătă, dar are ”speranțe” că va fi luat în calcul pentru a deveni chiar ”principal” al formației ploieștene, unde Octavian Grigore asigură, deocamdată, interimatul, zilele acestea fiind de așteptat să se lămurească și ceea ce va urma pentru galben-albaștri! De altfel, mai multe echipe din eșalonul secund (mai ales cele care și-au ratat obiectivele) au rămas fără antrenori sau sunt pe cale să-i schimbe, Flavius Stoican părăsind Viitorul Pandurii (are ofertă chiar de la Reșița), Costel Enache este ”pe cracă” la U. Cluj, Slatina are un interimar pe bancă etc.

Iar Petrolul pare să intre și ea în acest ”carusel” al schimbărilor!

Program etapa 1 play-off Liga 2:

joi, 1 aprilie 2021, ora 19:30

CS Mioveni – U Craiova 1948 SA

sâmbătă, 3 aprilie 2021, ora 21:30

Dunărea Călărași – ASU Politehnica Timișoara

marţi, 6 aprilie 2021, ora 19:00

FK Csikszereda – Rapid

Program etapa 1 Grupa A play-out Liga 2:

sâmbătă, 3 aprilie 2021, ora 11:00

Farul Constanţa – Ripensia Timișoara

Fotbal Comuna Recea – Pandurii Târgu Jiu

Metaloglobus Bucureşti stă.

duminică, 4 aprilie 2021, ora 12:30

CSM Slatina – Universitatea Cluj

Program etapa 1 Grupa B play-out Liga 2:

sâmbătă, 3 aprilie 2021, ora 11:00

CSM Reșița – Petrolul Ploieşti

Concordia Chiajna – Unirea Slobozia

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – SCM Gloria Buzău

Aerostar Bacău stă.