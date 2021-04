Muzeul va fi închis timp de doi ani

N. D.

Începând de ieri și până în septembrie 2023, publicul nu va mai avea acces la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” din Ploieşti, din str. Nicolae Bălcescu nr. 15, expoziția acestuia urmând să fie reamenajată în sala Auditorium a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova din Ploieşti, din str. Toma Caragiu nr. 10. Muzeul care găzduieșe casa memorială a compozitorului Paul Constantinescu va fi închis întrucât vor începe lucrările de reabilitare și modernizare ale acestui obiectiv de patrimoniu, printr-un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Valoarea totală a investiției este de 10.582.442,87 lei (2.186.681,04 euro), din care 7.797.098,60 lei (1.611.137,24 euro) reprezintă sprijinul financiar nerambursabil, data finalizării fiind septembrie 2023. Conferința de lansare a proiectului „Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești” a avut loc în luna ianuarie a acestui an, proiectul cuprinzând atât partea de consolidare, reabilitare și modernizare a casei compozitorului, cât și componenta de revitalizare a acestei clădiri de patrimoniu, investițiile urmând să fie implementate de Consiliul Județean Prahova în parteneriat cu două organizații nonguvernamentale – una din România – „Remember Enescu” și una din Regatul Norvegiei – „International Voice of Justice”. Casa memorială Paul Constantinescu a fost construită în anul 1873, având un concept neoclasic cu influențe baroce. Este formată din două corpuri de clădire, având în componența sa un subsol, parterul și mansarda. De menționat şi că în curtea muzeului se află bustul lui Paul Constantinescu, precum și un arbore Sequoia Gigantea, înscris în patrimoniul național. Ca așezământ de cultură muzicală, înfiinţarea acestuia se datorează, în primul rând, cumnatei compozitorului, ing. chimist Eleonora Constantinescu, care, în vara anului 1993, a donat statului, respectiv Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, clădirea în care a locuit compozitorul, precum şi un patrimoniu valoros cuprinzând un bogat fond de carte, piese de mobilier şi documente despre viaţa şi opera compozitorului, care a trăit o parte a vieţii în acest edificiu.