Anul acesta, peste 700 de tătici primesc bani că stau acasă să-şi îngrijească

bebeluşii

Nicoleta Dumitrescu

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat majorarea stimulentului de inserție acordat părintelui care revine în activitate până la împlinirea vârstei de 6 luni a copilului pe care îl îngrijeşte sau de un an în cazul copilului cu handicap. Propunerea a venit din partea ministrului Muncii, care a precizat că această modificare cu plus trebuie considerată ca o măsură activă, care încurajează întoarcerea la serviciu, contribuind, însă, pe de o parte, la creșterea veniturilor părinților, iar pe de altă parte la scăderea riscului deprofesionalizării. Dacă ar fi să ne luăm după datele existente la nivelul județului Prahova, oferite de Narcis Toboc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, potrivit căruia în ultimii doi ani aproape jumătate dintre prahovenii aflați în concediu pentru creșterea copilului au optat pentru stimulentul de inserție, atunci, cu siguranță, și noua măsură adoptată recent – ce vizează majorarea cuantumului de la 650 de lei la 1.500 de lei – va fi mai mult decât bine primită de cei care au acum copii mai mici de doi ani. Iar acest lucru este întărit de cifre, întrucât atât în anul 2019, cât și acum un an, peste 3.000 de prahoveni – dintre cei peste 6.000 de beneficiari de indemnizație pentru creșterea copilului – au optat pentru facilitatea menționată, de a primi bani dacă se întorc mai devreme la serviciu. De menționat că sunt și bărbați – de ordinul sutelor – care apar ca beneficiari de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului, anul acesta, respectiv în luna martie 2021, fiind înregistrați 779 de tătici care primesc bani pentru că stau acasă să-și crească și să-și îngrijească bebelușii.

Potrivit datelor solicitate conducerii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Prahova, în ultimii doi ani, peste 6000 de prahoveni au fost înregistrați ca beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului. Mai exact, numărul mediu de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului înregistrați în cadrul AJPIS Prahova a fost următorul: în anul 2019 – 6.613 beneficiari, dintre care 5.865 au fost femei și 731 bărbați, în anul 2020 – 6.594 de beneficiari, dintre care 5.800 au fost femei și 740 bărbați, la finalul lunii martie 2021 fiind înregistrați 6.405 de beneficiari, dintre care 5.481 sunt femei și 779 bărbați. Statistic, cei mai mulți beneficiari ai indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului sunt înregistrați în municipiul Ploiești – 1.968 de beneficiari, urmat de Câmpina – 200 de beneficiari, Târgșoru Vechi – 146 beneficiari, Băicoi – 142 beneficiari, Mizil – 127 beneficiari, Valea Călugarească – 110 beneficiari. De adăugat că printre beneficiarii menționați sunt și prahoveni care au gemeni sau tripleți, în anul 2019 fiind înregistrate 58 de persoane, în anul 2020 – 73 de persoane, iar în luna martie 2021, tot 73 de beneficiari. Potrivit legislației în vigoare, cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. Întrebat câți prahoveni din numărul total de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului au primit în ultimii doi ani, precum şi de la începutul celui în curs, stimulent de inserție pentru că au revenit mai devreme la muncă, Narcis Toboc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, ne-a răspuns: ” În anul 2019 au primit stimulent de inserție 3.401 beneficiari, în anul 2020 numărul a fost de 3.167 de beneficiari, iar în luna martie 2021 au fost înregistrați în cadrul AJPIS Prahova un număr de 2.925 de beneficiari. În prezent, cuantumul stimulentului de inserție este în valoare de 650 lei/lunar, acordându-se, după caz, pentru părinţii care au copii în vârstă de până la 2 ani, sau 3 ani în cazul celor cu handicap. Condițiile de acordare a stimulentului de inserție sunt următoarele: în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010; să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap, pentru a beneficia de stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap”.

Majorarea stimulentului de inserție vizează încurajarea părinților să revină în activitate

În ceea ce privește majorarea cuantumului stimulentului de inserție, conform hotărârii Guvernului aprobată săptămâna trecută, părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție în valoare de 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau un an în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. Decizia a fost luată printr-o ordonanță de urgență care modifică și completează OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Așa cum se menționează în actul normativ, prevederile nou adoptate urmăresc în principal stimularea revenirii în activitate a părinților aflați în concediul pentru creșterea copiilor și asigurarea unor venituri suplimentare pentru plata unei părți din serviciile pentru îngrijirea copilului pe perioada cât aceștia sunt la serviciu. De asemenea, actul normativ mai prevede menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat atât pentru persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități), cât și pentru cele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități). În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei și pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. Documentul vizează și acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv concediile atât pentru recuperarea capacității de muncă, de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate. Nu în ultimul rând, sunt clarificate și unele dispoziții privind acordarea indemnizației și în cazul persoanelor care, după stabilirea dreptului, își stabilesc reședința în altă țară și sunt reglementate situațiile în care se constată o abatere gravă sau abateri disciplinare repetate în legătură cu munca în perioada acordării stimulentului de inserție, respectiv până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 (4) ani, perioadă în care, în prezent, se interzice angajatorului încetarea raportului de muncă sau de serviciu.