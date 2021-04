Violeta Stoica

Modernizarea infrastructurii rutiere este marea problemă a României, iar Prahova nu face excepție. Fie că este vorba despre obiective de nivel național, județean sau local, proiectele pentru reabilitarea sau modernizarea drumurilor naționale, a celor județene sau de interes local rămân deseori la nivel de documentație, cele mai multe doar în faza de studii de fezabilitate.

Un exemplu elocvent este autostrada Ploiești-Brașov, pentru care este nevoie de refacerea studiului de fezabilitate, la aproape 20 de ani de la elaborarea primului studiu de fezabilitate pentru acest drum de mare viteză, în anul 2002, aferent sectorului București-Brașov.

Acum, în 2021, este avalanșă de licitații organizate de Consiliul Județean Prahova pentru șosele de centură destinate ocolirii mai multor zone/localități din teritoriul județului Prahova. Cu fonduri de la „bugetul județului sau alte fonduri legal constituite”, CJ Prahova visează la ocolitoare pentru Bănești-Valea Doftanei, Mizil, Păulești, Azuga-Bușteni, până acum studiile de fezabilitate pentru aceste obiective de infrastructură rutieră fiind evaluate la aproximativ 5,5 milioane de lei fără TVA! Plus ocolitoarele de la Comarnic și Vălenii de Munte, aflate și ele în rândul intențiilor actualei conduceri a CJ Prahova.

În privința ocolitoarei de la Comarnic, este puțin probabil ca acest proiect să prindă vreodată contur, având în vedere că nici măcar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a fost capabilă să îl realizeze. Cu atât mai puțin Consiliul Județean Prahova, care ar trebui să folosească o structură rutieră pe care să o dețină în administrare, pentru construirea unei centuri ocolitoare. Plus exproprieri, plus valoarea impresionantă pe care ar avea-o lucrările unui drum în zona montană.

Cea mai nouă procedură de achiziție lansată este pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru varianta ocolitoare Bănești-Valea Doftanei, documentație care ar trebui să cuprindă studiu topo, expertize tehnice studiu geotehnic, studiul de fezabiliate, documentații pentru avize, studiu de trafic, două variante de traseu. Toate acestea estimate la un cost de 2,5 milioane de lei fără TVA.

Aceasta ar fi, de fapt, cea mai amplă documentație, comparativ cu celelalte variante ocolitoare, pentru că s-ar întinde pe o lungime de aproximativ 20 de kilometri! Practic, nici nu se poate vorbi despre o variantă ocolitoare, ci despre o nouă structură rutieră complet separată de infrastructura existentă acum în zonă!

Conform caietului de sarcini, prin acest proiect se propune desprinderea din DN1, pe partea dreaptă, în sudul comunei Bănești, traversarea râului Doftana și continuarea traseului paralel cu râul, spre nord-vest, până la intersecția cu DJ 102I Câmpina-Valea Doftanei.

Și CNAIR a avut o tentativă de realizare a unui studiu de fezabilitate pentru centura municipiului Câmpina. Chiar a încheiat, în urma unei proceduri de achiziție, un contract de prestări servicii, în anul 2015, pentru ocolitoarea de la Câmpina, a cărei lungime a fost estimată, la vremea respectivă, la circa opt kilometri. Din păcate, contractul a fost reziliat, iar documentația a rămas în aer.

CNAIR a abandonat proiectul, iar încercările ulterioare de a obține finanțare de la bugetul de stat pentru susținerea unei astfel de lucrări extrem de costisitoare au rămas, din păcate, fără rezultat.