F. T.

În contextul în care astăzi, 3 aprilie 2021, Jandarmeria Română marchează 171 de ani de existență, sub deviza „Fiecare stejar este o filă de istorie”, angajaţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Prahova, împreună cu colegi de la Gruparea Mobilă „Matei Basarab” şi de la Centrul Montan Sinaia – sub îndrumarea personalului din cadrul Direcției Silvice Prahova – au plantat, până ieri, 171 de stejari, în zona Bâra, din localitatea Balta Doamnei.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, „acțiunea a făcut parte din campania de plantare inițiată la nivelul întregii țări, simbolizând rădăcinile puternice ale instituției în istoria României și capacitatea sa de a îndura trecerea anilor și continuarea existenței sale pentru viitor. Fiecare stejar este o filă de istorie, fiecare puiet este un an dedicat Jandarmeriei Române”.