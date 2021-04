V. Stoica

Materialele de construcții necesare pentru reparațiile capitale și modernizarea stației meteorologice de la Vârful Omu, cea mai cunoscută stație meteo din România, vor fi transportate, până la finalul lunii aprilie, cu ajutorul elicopterelor din dotarea Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

“Este o operațiune anevoioasă, pentru că se desfășoară în condiții de iarnă la o altitudine de 2505 metri în Munții Bucegi, unde stratul de zăpadă depășește în această perioadă 180 de centimetri grosime. Această operațiune dificilă a fost posibilă cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne care participă cu o resursă de zbor pentru a asigura transportul a 144 de tone de materiale de construcție. Echipa tehnică de la sediul central al Administrației Naționale de Meteorologie, colegii de la Centrul Meteorologic Regional Muntenia și de la Stația Meteorologică Vârful Omu au avut o contribuție importantă la această acțiune. Mulțumim pentru sprijinul acordat Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, precum și tuturor colegilor implicați!”, transmit reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie.

Administrația Națională de Meteorologie a finalizat, recent, procedura de achiziție pentru lucrările de reparații capitale, consolidare și modernizare a stației meteorologice de la Vârful Omu și a parafat contractul, în valoare de 842.187 de lei fără TVA, cu societatea de construcții Viosil Instalconstruct SRL.

Stația meteo, aflată la altitudinea de 2505 metri, va suferi unele modificări necesare, dat fiind că, din anul înființării sale (1962), a trecut prin nenumărate viscole și alte vitregii ale naturii.

Clădirea în care își desfășoară activitatea specialiștii de la Stația Meteorologică Vf. Omu are, fără îndoială, nevoie de reparații capitale, de modernizare și de reabilitare a infrastructurii tehnologice.

Conform datelor publicate în SEAP, “lucrările prevăzute în documentație au fost proiectate astfel încât să îndeplinească toate cerințele unei bune desfășurări a activităților specifice meteorologice: lucrări de construcții-montaj (construcții și instalații), precum și asigurarea unor utilaje, dotări independente – mobilier (birouri, dulapuri, paturi, mese, scaune etc.) și mijloace de protecția muncii și PSI. În general, categoriile de lucrări care trebuie realizate se grupează în reparații acoperișuri, recompartimentări, reparații tencuieli interioare și exterioare, termoizolare exterioară, reparații pardoseli, reparații pereți interiori, tavane și igienizări, placare cu scândură, pe exterior, realizarea de trotuare perimetrale, instalația termică, instalații sanitare și de canalizare, reabilitări de construcții, dotări mobilier și PSI”.

Aspectul exterior al Stației meteorologice de la Vârful Omu nu va avea de suferit. În documentația de atribuire se arată că „în prezent, stația meteorologică este placată la exterior cu un strat din scândură de lemn, ce oferă o protecție în plus la acțiunile zăpezii în sezonul rece și ale vântului, în rest. Prin proiect se propune înlocuirea scândurilor din lemn (…). Scândurile, înainte de montare, se vor proteja împotriva agenților externi, dar și a factorilor meteorologici (vânt, ploaie, zăpadă, gheață). Pe zona de parter, protecția formată din scânduri este susținută pe o stuctură metalică ce se va recondiționa prin curățire și revopsire”.

Printre lucrările ce vor fi realizate se mai află și achiziționarea și montarea a două centrale termice – una de 45 kW pentru încălzire și alta de 24,3 kW pentru topirea zăpezii – a unui nou sistem de panouri fotovoltaice, un generator de curent electric cu alimentare pe gaze naturale, instalații de paratrăsnet.

Foto: Radu Manta