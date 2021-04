(Istoria echipei de fotbal Tricolorul CFPV Ploieşti)

Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Noul comitet al Tricolorului / 1926

Tricolorul, din Ploeşti, a ţinut şedinţă extraordinară de fine de an. Cu acest prilej s’a ales şi comitetul pentru anul 1927, în felul următor:

– preşedinte de onoare: Jean Moscopol (născut la 26.02.1903, funcţionar la Banca Crissoveloni)

– vice preşedinte de onoare: Al. Banu

– preşedinte activ: Ilie Gheorghiu

– cenzori: Mihai Iaşca, D. Cumma, Alexandru Gheorghiu.

– supleanţi: G. Teodorescu, St. Stuparu, Albu Lipianu, Berti Cadaglic.

– membrii: Nicu Stambolgiu, C. Teodorescu, S. Blumenfeld, Fl. Oprescu, G. Vişinescu, C. Begu, C. Dumitrescu, N. Voichiţa, Ioan Lang, St. Şerbănescu, P. Zamfirescu. După alegerea comitetului a urmat un banchet în onoarea noilor aleşi. (Gazeta Sporturilor, 11 decembrie 1926).

Meciul pentru „supremaţie” / 1926

Ploieşti: Prahova – Tricolorul 2:0 (0:0). Prahova: Tomescu, Dumitrescu, Antonescu, Stoicescu, Severin, Dinescu, Rică Zamfiropol, Niculescu, Preda, Ambroszy. Tricolorul: Victor Cristescu; Ioan Lang, Gheorghe Dragomirescu, Şerbănescu, Popescu, Ilie Anastasescu, Stavrescu, Antonescu, Nicolae Dumitrescu, Ion Frunzescu, Tilică Ionescu. În prima repriză, jocul a fost egal, după pauză Prahova se impune reuşind să ia conducerea prin punctul marcat de Antonescu, dela 30 de metri. Tricolorul reacţionează, însă fără succes. Galbenii practică un joc frumos şi foarte eficace care sileşte pe albaştri să cedeze încetul cu încetul. Preda conduce bine pe extremă, însă Niculescu pierde mereu. Ambroszy ceva mai activ, dar fără rezultat. Mijlocaşii Severin, Stoicescu şi Zamfiropol, au fost cei mai activi şi bombardează necontenit poarta albastră, care este bine apărată de Lang. Stoicescu pasează lui Preda II, iar acesta pecetlueşte rezultatul de 2-0 pentru Prahova. Mai urmează câteva atacuri din partea galbenilor şi partida se sfârşeşte. S’au remarcat dela Prahova: Tomescu, Stoicescu, Severin, Dinescu, iar dela Tricolor: Lang, Dragomirescu, Antonescu şi Dumitrescu. (P. Ionescu – Gazeta Sporturilor, 4 decembrie 1926).

Revenirea în campionatul districtului Ploieşti / 1927

Bucuria celor de la gruparea Gloria Ploieşti că vor juca în prima categorie valorică a fotbalului bucureştean a fost de scurtă durată. Începând cu 15 august 1927, Comisia Regională Bucureşti se transformă în Comisia Regională de Foot-ball Muntenia, iar în aria sa de organizare vor intra şi grupările din zona Dobrogea. Noua reformă concepută şi pusă în practică în toamna lui 1927 a dus la eliminarea definitivă a echipelor ploieştene din campionatul disputat la Bucureşti. Cele trei formaţii prahovene, care-şi câştigaseră pe teren acest drept, prin delegaţii lor, au depus memorii şi contestaţii, nefiind de acord cu scindarea campionatului şi mutarea lor într-o competiţie mult mai slabă valoric, cum ar fi noul grup ce urma să ia fiinţă la Ploieşti. Decizia finală a fost însă irevocabilă şi Regiunea Muntenia a fost împărţită în şapte districte, puse fiecare sub autoritatea unei subcomisii alese de cluburile respective. Districtul întâi a fost constituit numai cu echipe din capitala ţării. Al doilea district, Ploieştii, va avea actuala întindere a subcomitetului existent, adică – în afară de marele oraş prahovean – Buzăul şi toate oraşele situate pe „Valea Prahovei”. Al treilea district îl va constitui grupările din Giurgiu. Celelalte patru districte nu luaseră încă fiinţă, crearea urma să se producă în lunile august – septembrie 1927. Acestea sunt:

Districtul al patrulea care va fi format din cluburile sportive aflate în oraşele: Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi Zimnicea. Districtul al cincilea cu echipe din oraşele: Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung, Târgovişte şi Titu. Districtul al şaselea format din: Constanţa, Bazargic, Medgidia şi CernaVodă. Preşedintele acestor districte urmează a se stabili cu ocazia întemeierii autorităţii oficiale. Bucureştii şi Ploieştii vor organiza câte un campionat sub-regional de categoria I, ai căror câştigători îşi vor disputa titlul de campion al regiunei Muntenia. Aceste campionate subregionale, se vor organiza după sistemul actual al onoarei şi promoţiei, pe câte şase cluburi. Celelalte districte vor organiza câte un campionat de categoria II-a, după norme ce se vor stabili pentru fiecare district în parte. Campionii acestor districte împreună cu campionii categoriei a doua din Ploieşti şi Bucureşti vor disputa între ei prin eliminare titlul de campion al categoriei a doua din regiunea Muntenia.