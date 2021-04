Este celebră perioada de primăvară în care în Japonia înfloresc cireșii, dar anul acesta, după o lună martie excepțional de caldă, cireșii din Kyoto au atins momentul maxim de înflorire pe 26 martie, cel mai repede din ultimii 1200 de ani. Fiind un moment atât de important pentru japonezi, există date pentru fiecare an încă din vechime, dar momentul maxim al înfloririi era în general la mijloc de aprilie acum două secole, potrivit BBC şi Washington Post, preluate de Agerpres. Datele privind momentul maxim de înflorire a cireșilor se păstrează în Kyoto din anul 812, iar până în anul 1800 fluctuațiile au fost reduse și data de maxim era în jurul zilei de 15 aprilie. După 1800 data s-a apropiat de primele zile din aprilie.

În Kyoto media era de 17 aprilie pe la 1850 și a ajuns în prezent la 5 aprilie. Fiind un an excepțional de cald, 2021 a adus o dată cu 11 zile mai devreme decât media. Precedentul record pentru momentul de maxim la Kyoto a fost 27 martie, în anul 1409. Pentru japonezi zilele în care cireșii sunt în floare au o importantă semnificație culturală și socială, fiindcă oamenii se adună, se bucură și Instagram-ul devine plin de poze cu superbele flori roz deschis. Înainte de pandemie aceste zile erau importante și pentru turism, fiindcă veneau oameni din toată lumea. Agenția Japoneză de Meteorologie monitorizează cu atenție cireșii și dă prognoze despre când apar primele flori și când este momentul maxim al înfloririi. În acest an sezonul a început la Hiroshima pe 11 martie, cu nouă zile mai repede decât recordul stabilit în 2004. Aceste date care există din anul 812 pot fi considerate o comoară istorică, dat fiind că au fost înregistrate cu atenție de împărați, aristocrați, guvernatori, oameni de știință sau călugări. Faptul că după 1850 cireșii au înflorit tot mai repede poate fi legat de încălzirea globală care a decalat anotimpurile. Dincolo de încălzirea globală, primăvara vine în Japonia mai repede și fiindcă insula este mult mai caldă din cauza urbanizării din ultimele două secole. Pericolul când cireșii înfloresc atât de timpuriu ține de faptul că, dacă vine un îngheț extraordinar în aprilie până le ies frunzele, copacii nu mai pot face o nouă serie de flori, iar fructele nu se vor mai forma.