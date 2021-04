• Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim pe 1 Mai

Sfintele slujbe din perioada Sărbătorilor Pascale pot fi oficiate, în funcţie de numărul credincioşilor, în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, în condiţiile stării de alertă, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, a transmis Cancelaria Sfântului Sinod, citată de Agerpres.

Potrivit Patriarhiei Române, Cancelaria Sfântului Sinod a transmis un set de recomandări privind modul în care se vor organiza slujbele în perioada 24 aprilie – 7 mai, în care sunt incluse precizări privind procesiunile de Florii, Deniile, sosirea Luminii Sfinte şi Învierea. Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă, 1 Mai, şi va fi oferită delegaţiilor eparhiilor la Aeroportul Internaţional Otopeni, potrivit tradiţiei începută în anul 2009.

Potrivit Cancelariei Sfântului Sinod, delegaţii vor purta mască de protecţie şi vor respecta distanţa fizică prevăzută de lege.

Ulterior, Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui, în timp util, Sfânta Lumină fiecărei parohii.

Recomandările, care sunt adresate tuturor unităţilor de cult din România ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăd că:

• Sfintele slujbe vor fi săvârşite potrivit prevederilor liturgice şi tipiconale specifice perioadei, cu respectarea actelor normative privind starea de alertă pe teritoriul României.

• Sfintele slujbe pot fi oficiate în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020, precum: dezinfectarea mâinilor la intrarea în lăcaşul de cult; purtarea obligatorie a măştii sanitare, astfel încât aceasta să acopere gura şi nasul; asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane – în interior şi 1,5 m între persoane – în exterior.

• Fiecare unitate de cult va pregăti mai mulţi voluntari, care vor purta ecusoane personalizate, pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii a sfintelor slujbe şi a activităţilor specifice perioadei prepascale şi pascale.

• Preoţii vor aduce, din timp, la cunoştinţa credincioşilor programul evenimentelor religioase şi prezentele recomandări, făcând apel la respectarea normelor igienico-sanitare.

• Preoţii parohi, stareţii sau ecleziarhii, după caz, vor calcula numărul persoanelor care pot intra în lăcaşul de cult şi în incinta acestuia, îngrijindu-se de marcarea corespunzătoare a locurilor în care pot sta credincioşii, astfel încât să fie respectate normele legale privind distanţarea fizică dintre persoane.

• Pentru evitarea deplasărilor şi aglomerărilor, se recomandă credincioşilor să participe la sfintele slujbe săvârşite la unităţile de cult de care aparţin din punct de vedere teritorial (biserica parohială).

• Întrucât „organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate” (art. 1 pct. 10-11 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), se recomandă ca, acolo unde există această tradiţie, procesiunile de Florii să fie organizate în ajunul sărbătorii de către fiecare unitate de cult, cu proprii credincioşi, prin înconjurarea lăcaşului de cult. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvântate în Sâmbăta lui Lazăr, 24 aprilie 2021, după Vecernie, dacă se organizează procesiune în jurul lăcaşului de cult, sau în Duminica Floriilor, 25 aprilie 2021. Ramurile binecuvântate vor fi distribuite de către preoţi şi voluntari în exteriorul lăcaşului de cult, iar credincioşii vor fi îndemnaţi să aştepte pe locurile marcate până când vor primi ramurile. Pe tot parcursul slujbei şi al procesiunii se va respecta distanţa fizică prevăzută de reglementările legale.

• În săptămâna Sfintelor Pătimiri, sfintele slujbe (Sfânta Liturghie, slujbele Deniilor, Taina Sfântului Maslu, Taina Spovedaniei etc.) vor fi oficiate în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, potrivit rânduielilor liturgice şi tipiconale, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară. Ţinând cont că circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00-5,00, iar în localităţile cu rată mare de incidenţă a cazurilor de persoane infectate circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 20,00-5,00 (art. 2 alin. 1 pct. 2-4 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), sfintele slujbe săvârşite seara vor fi programate, după caz, într-un interval orar care să permită revenirea credincioşilor la casele lor, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare.

• În Sfânta şi Marea Vineri, la momentul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf, voluntarii vor îndemna pe credincioşi să respecte distanţa fizică. Dacă biserica nu are ieşiri laterale şi nu poate fi asigurat un flux de intrare-ieşire, clericii vor aştepta în curtea bisericii până când toţi credincioşii vor trece pe sub Sfântul Epitaf, apoi vor intra în biserică pentru partea de final a slujbei. Dacă în biserică nu există spaţiu suficient pentru credincioşi, după închinare, aceştia vor aştepta în curtea lăcaşului de cult, pe locurile marcate.

• Ţinând cont că „în toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase” (art. 2 pct. 6 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), slujba Învierii Domnului din noaptea zilei de duminică, 2 mai 2021, va fi săvârşită în prezenţa credincioşilor, potrivit rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe.

Astfel:

– pentru a evita aglomeraţia, la unităţile de cult cu pangarul în interiorul bisericii, vor fi organizate din timp, în locuri special amenajate în afara lăcaşului de cult, mai multe puncte de distribuire a Paştilor (pâine binecuvântată şi stropită cu agheasmă şi vin, pregătită şi ambalată din vreme în pachete/punguţe de unică folosinţă închise, respectând regulile de igienă), a lumânărilor, a candelelor şi a obiectelor de colportaj;

– credincioşii vor aştepta, în afara lăcaşului de cult, pe locuri individuale special marcate, primirea de la clerici a Sfintei Lumini, la ora 00.00, păstrând distanţa de 1,5 m între persoane;

– după oferirea Sfintei Lumini, se vor citi Sfânta Evanghelie şi Pastorala;

– la finalul slujbei de afară, pentru săvârşirea Canonului Învierii şi a Sfintei Liturghii, clericii vor intra în lăcaşul de cult împreună cu credincioşii, în limita spaţiului disponibil, potrivit prevederilor sanitare în vigoare, sau vor continua slujba în afara lăcaşului de cult, în cazul în care numărul credincioşilor este mare.

Recomandările Cancelariei Sf. Sinod au în vedere că starea de alertă a fost prelungită pe întreg teritoriul ţării pentru o nouă perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13 aprilie 2021.