CSM Reșiţa – FC Petrolul Ploiești 0-1 (0-0)

Marcator: Vajushi (80).

CSM Reșiţa: Cobrea – Acka (82 Visnakovs), Dumitraș, Sălcianu, Sima – Breșneni (cpt) – Chera (68 Dat), Boboc, Danci (82 Astafei), Buș – N. Popescu (63 Lungu). Antrenor: Adrian Falub.

FC Petrolul: Avram – Olaru, Meijers, Huja (63 Mondragon), Țicu – S. Pană – Constantinescu (90+2 Boțogan), Ekollo (63 Nir Lax), Roige (cpt) (63 Arnăutu), Vajushi – Buhăescu (90+3 Mitrea). Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaș roșu: Boboc (60).

Au arbitrat: Cristian Codrea (Baia Mare) – Răzvan Ionuț Soponar (Baia Mare) și Cosmin Bojan (Tg Mureș).

Observatori: Zaharia Ciev (Timișoara) și Horațiu Stănescu (Craiova).

Jucătorul meciului: Vajushi.

… sau ”fruntașii de la țară” – cam așa vor fi caracterizați petroliștii după play-out-ul pe care probabil că îl vor câștiga, un fel de palidă consolare sau ”frecția la picior de lemn”, la finalul celui de-al treilea sezon consecutiv ratat!

După ce a ratat nu numai promovarea ci și accederea în play-off, Petrolul a început cu o victorie faza play-out a campionatului, impunându-se, cu 1-0, pe terenul lui CSM Reșița. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către golgheterul „galben-albaștrilor”, Armando Vajushi, cu zece minute înainte de final, suficient pentru ca ploieștenii să se impună într-un meci care a avut destule moment ”cu sare și piper” (ca să parcurgem toate ”zicalele clasice” în fotbal).

În Valea Domanului, prima mare ocazie a meciului le-a aparținut amfitrionilor, atunci când Chera (6), scăpat singur pe stânga, a trimis în blocajul lui Avram. Apoi, pericolul s-a mutat la poarta gazdelor, iar Buhăescu a avut trei șanse bune, dar fie n-a cadrat ținta (9 și 16), fie s-a opus Cobrea (10), la fel cum și Olaru (10) a trecut pe lângă deschiderea scorului, cu un șut ce a survolat, de puțin, transversala!

La cealaltă poartă, Avram a avut încă o intervenție salvatoare, respingând, de sub transversală, o minge deviată de către ploieșteanul Nini Popescu (34), după un „trasor” al lui Danci, iar seria fazelor cu actuali sau ex-petroliști aflați în prim-plan a continuat cu un șut al lui Țicu, respins, de lângă bară, de către Cobrea (37). Până la urmă, în ciuda unui joc deschis, cu multe ocazii și cu un raport al loviturilor de colț de 7-2 în favoarea „galben-albaștrilor”, la cabine s-a intrat de pe poziții de egalitate, un scor de 0-0 un pic anormal după modul în care s-au derulat ostilitățile.

Evenimente au fost, destule, și în startul părții secunde. Avram s-a remarcat, din nou, cu o intervenție providențială la șutul frumos, din afara careului, expediat de către Nini Popescu (54), după care gazdele au rămas în inferioritate numerică, Boboc vazând cel de-al doilea cartonaș galben, în momentul în care se scursese fix o oră de la debutul întâlnirii, acesta fiind eliminate la o fază în care a fost ”ciupit” de Ekollo în careu, primind al doilea avertisment, pentru simulare!

Cu un om în plus pe teren în ultimele 30 de minute, și cu o distribuție ofensivă adaptată din mers de către Octavian Grigore, cu Sergiu Arnăutu trimis, pe teren, lângă Buhăescu, petroliștii au presat pe final și, în cele din urmă, a apărut și golul ce avea să facă diferența pe tabela de marcaj! Cu zece minute înainte de final, Vajushi, devenit „căpitan” după ieșirea lui Roige, a trimis, de la 20 de metri, lângă bara din stânga lui Cobrea, rezolvând, astfel, ecuația învingătoarei.

Petrolul a bifat, așadar, cea de-a doua victorie consecutivă sub comanda lui Octavian Grigore, iar, etapa viitoare, formația noastră va juca, pe „Ilie Oană”, cu Concordia Chiajna (duminică, 11 aprilie, de la ora 11.00).

Foto: Seba Tătaru