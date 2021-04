Sute de voluntari, inclusiv primarul Andrei Volosevici, au măturat și au strâns gunoiul până să se crape de ziuă

N. Dumitrescu

Având în vedere că greva celor de la Rosal s-a prelungit, ieri dimineață, când încă nu se crăpase de ziuă, o acțiune fără precedent a avut loc la nivelul Ploieștiului: peste 200 de voluntari, cetățeni ai orașului, salariați din cadrul administrației publice locale, o parte dintre consilierii locali, inclusiv primarul Andrei Volosevici, au participat la acțiunile de strângere a gunoaielor de pe domeniul public. A fost vorba despre o acțiune de voluntariat, care a început la ora 4.00 și s-a terminat la ora 8.00, inițiată de edilul ploieștean, inclusiv acesta, alături de angajați ai SGU, ai Serviciului Public Finanțe Locale, ai S.C. Transport Călători Express S.A Ploiești, ai Clubului Sportiv Municipal, artiști ai Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești şi ai Filarmonicii „Paul Constantinescu”, precum şi angajaţi ai S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti, punând mâna pe mătură sau lopată ori golind coșurile stradale. Acțiunea s-a desfășurat pe căile publice, respectiv acolo unde municipalitatea are contract direct cu operatorul de salubritate, ridicarea deșeurilor de la platformele blocurilor- care ieri erau și mai sufocate de munții de gunoaie neridicate – fiind prevăzută în contractul gestionat prin ADI Deșeuri Prahova. Zonele în care s-a acționat ieri dimineață au fost următoarele: Bd. București, Bd. Republicii, strada Azuga, stația TCE de pe strada Grădinari, str. Andrei Mureșanu, Șoseaua Nordului, cartier 9 Mai, străzile Domnișori, Gh. Doja, Parcul dendrologic “Mihai Viteazul”, Cornățel, Pielari, piața Mihai Bravu, Cameliei, Democrației, colonia Teleajen, strada Apelor, stația TCE – Cimitir Mihai Bravu, perimetrul Stadionului, străzile Lupeni, Milcov, Buna Vestire, Praga, Bobâlna, Mihai Eminescu, B.P. Hașdeu, Armoniei, Milcov, Sabinelor, Aleea Petrochimiștilor, Crângași, Mihai Bravu – Maternitate. În urma acestui demers s-au strâns zeci de kilograme de deșeuri abandonate pe domeniul public, dar și gunoaiele depozitate în coșurile stradale, care au fost transportate la rampa de gunoi. În legătură cu această acțiune, primarul Andrei Volosevici a ținut să menționeze: “Doresc să îmi exprim public mulțumirile față de toți ploieștenii care au răspuns pozitiv și au ales să susțină acest efort comun de menținere a curățeniei în orașul nostru. Am decis să luam atitudine și să ne implicăm direct în această problemă stringentă a salubrizării. Ploieștiul este locul în care trăim și nu putem rămâne nepăsători la acest gen de situații cu care ne confruntăm și care ne afectează direct pe toți. Această acțiune reprezintă în sine o declarație a ploieștenilor care vor revenirea la normalitate, la servicii publice de calitate și care aleg să trăiască într-un oraș curat și civilizat. Așa cum am mai declarat, aștept în continuare soluții concrete și eficiente din partea ADI Deșeuri pentru ca pe viitor să nu se mai ajungă la astfel de sincope în serviciul public de salubritate”.