Unele dintre produse au ajuns deja şi în ţări din UE, dar şi în Singapore şi Kuwait

Nicoleta Dumitrescu

Având în vedere faptul că produsele care au etichetă bio au început să fie din ce în ce mai căutate, şi la nivelul județului Prahova agricultura ecologică a început să prindă rădăcini. Astfel, potrivit unei situații prezentate de către Direcția Județeană pentru Agricultură (DJA) Prahova, anul trecut, în județ erau înregistrați 135 de operatori ecologici. Este vorba despre producători agricoli, comercianți, dar și despre procesatori de produse ecologice, existând posibilitatea ca numărul acestora să se modifice, întrucât termenul limită pentru înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică pentru anul 2021 este data de 17 mai inclusiv. Conform directorului DJA Prahova, Mita Enache, culturile agricole ecologice sunt diverse, de la arbuști și pomi fructiferi până la culturi și legume în spații protejate, dar și plante tehnice și aromatice, inclusiv viță de vie. De departe, însă, cel mai bine pare că a prins apicultura ecologică, destui prahoveni reușind să obțină certificate ecologice pentru familiile de albine pe care le dețin. Iar produsul rezultat este apreciat atât în țară, cât și peste hotare, borcane cu miere ecologică produsă în Prahova ajungând inclusiv în țări din cadrul Uniunii Europene, în timp ce alte produse ecologice au ajuns chiar şi în Singapore sau Kuwait! Dar, până când anumite produse ajung să fie certificate ca fiind ecologice este nevoie de muncă și finanțe din partea acelora care îşi asumă angajamentul că vor respecta regulamentele în vigoare în ceea ce privește metoda de producție ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea și etichetarea produselor. Mai mult decât atât, înainte de a obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea ”Produs ecologic”, de exemplu, o exploataţie agricolă trebuie să parcurgă o perioadă de conversie, de minimum doi ani.

Așa cum reiese dintr-o situație centralizată la nivelul Direcției Județene pentru Agricultură Prahova, conform legislației privind agricultura ecologică, anul trecut, la nivelul judeţului Prahova s-au înscris 135 de operatori ecologici din care: producători agricoli – 74, comercianţi – 32, procesatori – 25, exportatori – 2, pe listă figurând un importator şi un reprezentant din domeniul acvaculturii. Culturile agricole ecologice sunt de arbuşti fructiferi – cătină, afin, zmeură etc., pomi fructiferi – pruni, meri etc., legume în spaţii protejate, plante tehnice, plante aromatice, viţă de vie. Conform centralizatorului operatorilor prahoveni din agricultura ecologică, în cazul producătorilor agricoli este vorba atât despre persoane fizice, cât și despre persoane juridice, din mediul urban și cel rural, respectiv din Ploiești, Gura Vadului, Aluniș, Urlați, Mizil, Gorgota, Ciorani, Bănești, Cosminele, Râfov, Bucov, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Breaza, Călugăreni, Tomșani, Fulga, Valea Călugărească, Bătrâni, Vălenii de Munte, Secăria, Valea Doftanei, Câmpina etc. ”În cazul agriculturii ecologice, la nivelul județului, o importanță majoră o reprezintă apicultura, unde sunt deja certificate ecologic peste 1.800 familii de albine. Deja mierea ecologică produsă în Prahova ajunge inclusiv în țări din Uniunea Europeană. Nu este singurul produs care se exportă, pufuleți și alte produse extrudate ajungând inclusiv în Singapore și Kuwait”, ne-a declarat Mita Enache, directorul Direcției Județene pentru Agricultură Prahova. Este nevoie însă de muncă multă până când un produs are încadrare ecologică. Astfel, înainte de a obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea ,,Produs ecologic”, o exploataţie agricolă, de exemplu, trebuie să parcurgă o perioadă de conversie de minimum doi ani.

Conversia la agricultura ecologică reprezintă perioada de timp în care se face trecerea de la sistemul de agricultură convențional la sistemul de agricultură ecologică, pe parcursul acestei perioade fiind aplicate regulile specifice agriculturii ecologice. Pentru culturi, perioada obligatorie de conversie este următoarea: cel puțin doi ani înainte de însămânțare sau, în cazul pășunilor și al furajelor perene, de cel puțin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje obținute din agricultura ecologică. În cazul culturilor perene, altele decât furajele, cum sunt plantaţiile pomicole şi viticole, perioada de conversie este de cel puțin trei ani înainte de prima recoltă a produselor ecologice. Iar pentru animale, perioada obligatorie de conversie este următoarea: un an în cazul ecvideelor și al bovinelor, pentru producția de carne și, în orice caz, cel puțin trei sferturi din durata lor de viață; șase luni în cazul rumegătoarelor mici, al suinelor și al animalelor pentru producția de lapte; zece săptămâni în cazul păsărilor de curte pentru producția de carne, aduse în exploatație înainte de a împlini trei zile; șase săptămâni în cazul păsărilor de curte pentru producția de ouă; un an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenționale. La sfârșitul perioadei de conversie, organismul de inspecţie şi certificare la care este afiliat fermierul va stabili dacă acesta a respectat toate regulile de producţie specifice agriculturii ecologice și va acorda acestuia certificatul de produs ecologic. Astfel, fermierul îşi va putea eticheta produsele cu menţiunea „produs ecologic”.

Înregistrarea fermierilor în agricultura ecologică este obligatorie în fiecare an şi se face prin completarea unor fişe disponibile la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova, pentru anul 2021 termenul de înscriere având data limită 17 mai.

Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este acela al producerii de produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu. În perioada de producţie la fermă este interzisă utilizarea organismelor modificate genetic, a fertilizanţilor şi a pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi a regulatorilor de creştere, a hormonilor și a antibioticelor etc. Dar, cel mai important, pentru ca un produs să fie certificat ecologic, în etapa de procesare a alimentelor se interzice folosirea aditivilor alimentari, a substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză, mai precis să nu conțină E-uri! Mai mult decât atât, este interzisă utilizarea de substanțe și tehnici care reconstituie proprietățile pierdute în timpul procesării sau depozitării, care corectează rezultatele neglijenței în timpul procesării sau care pot induce în eroare în orice alt fel în privința adevăratei naturi a produselor considerate a fi ecologice. Tocmai de aceea, orice substanță utilizată în agricultura ecologică trebuie să respecte normele UE.