Aristotel Bunescu

Motto:

,,Cea mai bună cale pentru a-ţi îndeplini visele este să te trezești”.

Paul Valery

O zambilă frumos așezată într-un ghiveci elegant visa să ajungă, de 8 Martie, la un om deosebit. A ajuns la soţia mea.

O garoafă albă a visat că ajunge la o domnișoară care se pricepe la multe lucruri. A ajuns la fata mea. O altă garoafă albă a dorit să ajungă la o altă domnișoară care depășește rapid toate provocările. A ajuns la fata mea mai mică de la Sighișoara.

Asta după ce mai mulţi ghiocei au sosit tot la ele, dar cu o săptămână în urmă, la debutul încărcat de speranţe al lunii martie. Sunt niște flori fericite, în comparaţie cu altele, rămase nevândute, stinghere deoarece parfumul și frumuseţea lor nu încălzesc inima și casa cuiva.

Anul trecut miliarde de flori din Breaza, Câmpina, Ploiești, judeţul Prahova, din toată România, din întreaga Europă și restul continentelor au trăit coșmaruri. Au ajuns la gunoi. Un efect dramatic al crizei sanitare a fost un gest altă dată greu de înţeles. În loc să fie oferite ca gest de iubire și preţuire, florile multicolore au fost sacrificate grotesc din cauza pandemiei.

Prietenul meu, pictorul Ion Lazăr, profesor, iconar, eseist, critic de artă și multe altele, avea o vorbă celebră: „Menirea unui tablou este să fie văzut”. Parafrazând, putem scrie: „Menirea unei flori este să ne înfrumuseţeze viaţa”.

Evident, mai sunt multe alte utilizări ale acestor minuni ale lui Dumnezeu. Sunt folosite pe scară largă în medicină și cosmetică, să dreagă și trupul, nu numai sufletul, dar și ca sursă de hrană.

Am cunoscut, în 2020, drama singurului florar autorizat din Breaza, Sandu Marin.

Sâmbăta și duminica, dar și la marile sărbători, la ora 8 fix, sosea în centrul orașului și își desfăcea comoara pentru care muncise îndelung. Îl tachinam atunci când întârzia câteva minute. Avem multe amintiri luminoase comune din 2019. Rememorez aici doar una dintre ele. Scoteam la plimbare prietenii pe care îi invitam la noi. Iar când ajungeam în dreptul florilor lui Sandu Marin, el avea pregătit un buchet frumos și îl oferea doamnelor:

– Asta e din partea orașului!

Eu treceam pe la el înainte, îl montam pentru scenetă și nu uitam să plătesc. Pentru a fi corect, trebuie să subliniez că ne-a oferit, de multe ori, flori pentru familia noastră, fără bani și fără plată.

În 2021 încă nu a ieșit cu florile la vânzare. Așteaptă jumătatea lunii aprilie. Sandu Marin îmi spunea că, în principiu, de Florii, se cumpără multe flori și se oferă celor dragi. A doua zi de Paști, oamenii merg la cimitir să ducă flori. Dar sărbătorile au căzut anul trecut în perioada pandemiei. ,,În alţi ani, toată Breaza cumpăra flori, acum nu am mai putut ieși la vânzare”, spunea Sandu Marin în 2020.

O prăpădenie neașteptată a venit peste flori în 2020. Niciodată nu s-a mai petrecut așa ceva. Tot terenul împânzit de narcise delicate cu parfum fin va fi defrișat și pregătit pentru următoarea cultură, care poate va avea mai mult noroc. Anul acesta speră să poată vinde mai bine.

Pentru cineva mai puţin sensibil, asta trece la categoria evenimente fără importanţă. Dar, pentru cei atenţi la orice formă de viaţă, e un lucru dureros. Cum ar arăta lumea lipsită de flori? Ar dispărea atâtea culori, nuanţe, forme, miresme! O lume inodoră, ștearsă, cenușie. Fără ele nu ar fi nici mulţimea gâzelor, fluturilor, albinelor. Fără miere, fără dulceaţă, lumea ar fi groaznic de săracă în gust și culoare. Lanţul poate sa fie prelungit la nesfârșit. Orice verigă lipsă în marea, vasta încrengătură a vieţii oprește ciclul în desfășurarea lui și, până la urmă, oamenii nu ar putea trăi fără vegetaţie.

Omorârea florilor trebuie sa ne dea da gândit. Ce concluzie tragem după această lecţie ?

Dar, să revenim la sărbătoarea actuală de 8 Martie 2021, sperând că va fi urmată de multe bucurii pentru mame, soţiile, fiicele și toate femeile din Prahova și din România. Dorim ca fiecare să primească un semn de primăvară, flori care să le lumineze sufletul. Să privească astfel cu speranţă și încredere în viitor, în pofida realităţilor sumbre care ne înconjoară. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni: ,,Și acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea și dragostea”.

Cu credinţă, nădejde și dragoste am scris și eu aceste rânduri dedicate, în mod deosebit, tuturor cititoarelor, cu urarea să se bucure de clipe speciale nu numai de 8 martie, ci în toate zilele anului.