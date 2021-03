Florin Tănăsescu

Erau vremurile în care Învăţătorul, Preotul şi Doctorul erau punctele cardinale ale vieţii rurale. Şi-odată ce veşnicia s-a născut la sat, credeam că în ei stă sprijinită lumea.

Nu este adevărat. Lipseşte al patrulea punct cardinal: Educatoarea. Lipsesc uitatele puncte cardinale – Educatoarele.

De la o vreme, mă macină un gând: Cui pot să spun „Sărut-mâna”, azi? Cine este educatoarea care a alergat disperată să-mi pună pătrunjel şi sare pe-o rană?

O biată înţepătură de albină. Cui?

– Linia vieţii tale are multe sincope!, mi-a zis florăreasa-ţigancă.

– Ştiu, am scurgeri de memorie. Şi de recunoştinţă. Ghiceşte-mi măcar prima şi ultima educatoare.

– Nu te mai chinui! Ele îşi aduc aminte de tine, de voi.

Le visez şi le văd mereu pe educatoare trecând. Nu mi le pot aminti decât mergând. Poate trec şi-acum, de-mi tot ies şi-apoi îmi intră în gând.

– Unde vă duceaţi?

– La Grădiniţă. Nu la „Grădi”, cum se zice acum.

– Care dintre voi mi-aţi pus sare pe înţepătura de albină?

– Nu contează!

Am tăcut. Dacă nu aveam cum să aflu acest mic amănunt, ce pretenţii să mai am dacă pe una dintre ele o chema Ica, pe o alta Monica, pe o a treia…

– De ce nu aţi revendicat, în toţi anii ăştia, că pentru mine, pentru mulţi dintre noi, aţi fost al patrulea punct cardinal? Sau, toate la un loc, uitate puncte cardinale, doamnelor educatoare?

– Ce rost are? Te mai doare înţepătura de albină?

Mereu le văd trecând. N-am ştiut niciodată de unde vin. Ştiam doar că se duc într-o casă. Nu erau „Grădi” – pe vremea noastră. Erau doar încăperi. Casele copilăriei noastre, în care ar trebui să stea, drept mărturie, o carte: „La răsărit de Eden”.

– Şi zici că au fost puncte cardinale pentru tine?, întreabă florăreasa.

– Nu mai contează!

Ieri dimineaţă, ţiganca aceea ce îmi ghicise ducea ghiozdănele de tablă – de pe vremea mea, de pe vremea voastră – umplute cu flori.

– Încotro ?

– „La răsărit de Eden!”, cum ai zis tu.

O albină bâzâie. Se opreşte pe o floare. Nu are ac, ci pătrunjel. Şi sare…

Uitatele puncte cardinale: Educatoarele !