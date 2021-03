Petre Apostol

Clubul Sportiv iSports Ploiești, condus de Ionuț Urzeală, se extinde din ce în ce mai mult. Din această săptămână, în cadrul clubului s-a înființat și o secție de karate, care, astfel, completează plaja de discipline sportive oferite de iSports, care mai cuprinde baschet, handbal, ciclism, tenis de câmp și dansuri.

Secția de karate este condusă de sensei Nicolae Butunoi (4 DAN), cu o experiență de peste 30 de ani în activitate. Stilul abordat este karate modern shotokan, urmând ca secția să se afilieze Federației Române de Karate. Deja sunt înscriși 25 de sportivi, începând de la vârsta de 6 ani, până la 21 de ani.

„Pentru început, îmi doresc să-i readuc pe sportivii pe care îi avem la nivelul la care erau înainte de apariția pandemiei, deoarece în ultimul an nu am putut să ne antrenăm deloc. Zilele trecute am realizat un prim antrenament, la care copiii au răspuns foarte bine”, ne-a declarat antrenorul Nicolae Butunoi.

De asemenea, președintele iSports, Ionuț Urzeală, ne-a spus: „Vom realiza o selecție și pentru grupe noi la secția de karate, începând de la vârsta de cinci ani. Ne-am propus să atragem 100 de copii anul acesta.”

Orele de antrenament se vor realiza, cu precădere, în sala de sport a Școlii Nr. 24 din Ploiești, dar și la Complexul Sportiv „Tel George Junior”. Detalii despre înscrieri se pot găsi la adresa karate.sportploiesti.ro.