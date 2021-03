Mandatul lui Octavian Grigore pe banca tehnică a Petrolului se va prelungi! Nu devine „definitiv” (încă), dar nici nu va fi unul interimar, cu o singură apariție – meciul de la Cluj!

Deocamdată, directorul tehnic al Academiei de copii și juniori a Petrolului așteaptă o reacție din partea conducerii în privința a ceea ce urmează pentru echipă! El a fost delegat ca antrenor interimar pentru meciul de la Cluj-Napoca, câștigat cu 2-1 de către ploieșteni și, în contextul problemelor pe care clubul le traversează în acest moment, va rămâne pe bancă încă un joc cel puţin, în deplasarea de la Reșița, prima a play-out-ului.

După meciul de la Cluj, Grigore a declarat: ”Cu siguranță o să fie reconstrucție. Eu ce pot să vă spun este că, în situația actuală, aştept reacţia Consiliului Director și a conducerii, pentru că am fost delegat pentru o etapă. Apoi, ca om care lucrează în structura clubului, sunt convins că este o etapă de evaluare, este o etapă de formare a unui lot competitiv pentru la anul, pentru că Petrolul este un brand care își propune întotdeauna performanță. Eu mă ocup doar de latura tehnică. Ceea ce pot să vă spun este că jucătorii au realizat importanța momentului, au realizat că Petrolul este un nume care trebuie tot timpul susținut și sunt convins că nu vor fi probleme sub nicio formă în continuare”, a spus antrenorul interimar al Petrolului, care, culmea, are un procentaj extraordinar: în ultimul sezon a stat pe bancă un meci, câștigând la Mioveni, în play-off, meci care a dus la ratarea promovării de către argeșeni (deși Petrolul era în situația de a nu conta în lupta pentru promovare la acel moment, în ultima rundă a campionatului), iar acum a stat pe bancă la Cluj, câștigând de asemenea!