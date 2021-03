Şi a stat. Pentru un mediu înconjurător mai curat, mai puţin poluat

F. T.

Şi n-a fost roşu la semafor! Şi n-a fost intersecţie cu indicatorul „Stop”, când roata maşinii nu trebuie să se învârtă deloc! Şi n-a fost trecere la nivel cu cale ferată, în care şoferul este obligat să oprească!

A fost doar o zi de vineri, 12 martie 2021, în care angajaţii Direcţiei Silvice Prahova au înţeles că, dacă nu ei, cine altcineva trebuie să participe la reducerea poluării, prin folosirea oricărui mijloc de transport către serviciu, mai puţin maşinile personale?

Astfel că, odată ce Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat campania „Vinerea Verde” – iniţiativă ce are drept scop reducerea emisiilor de noxe -, angajaţii Ocoalelor Silvice de pe raza judeţului au ales să se deplaseze la serviciu fie pe bicicletă, fie călare, fie pe jos. Şi, din informaţiile noastre, nu a întârziat niciunul dintre ei la serviciu…

Puterea exemplului: personalul care lucrează la sediul Direcţiei Silvice Prahova, din Ploieşti, a ajuns la sediul instituţiei cu bicicletele. Sau şi cu bicicletele, după cum se poate vedea într-o imagine postată pe Facebook (foto sus).

Nici angajaţii de la Ocolul Silvic Azuga nu au făcut rabat de la această iniţiativă, alegând să se deplaseze la serviciu fie per pedes, fie pe două roţi. Oricum, numai cu autoturismul nu!

Şi personalul Ocolului Silvic Câmpina s-a raliat iniţiativei; la serviciu s-a mers tot cu bicicleta sau pe jos!

Inedit este modul în care unii silvicultori s-au prezentat la sediile Ocoalelor Slănic şi Doftana: şi per pedes, şi cu bicicleta, şi pe jos, dar şi călare!

Da, imaginile – preluate de pe Facebook – vorbesc mai mult decât cuvintele scrise de noi. Şi încă un da: şi comentariile favorabile postate pe reţeau de socializare, la adresa silvicultorilor prahoveni, reprezintă o recunoaştere a preocupărilor acestora pentru un mediu înconjurător sănătos.

Amintim că Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor – sub sloganul „STOP! Azi maşina stă pe loc!” – a lansat campania de încurajare a utilizării transportului alternativ de către angajaţii din instituţiile publice, în scopul reducerii poluării şi a emisiilor de carbon.

„Vinerea Verde” îşi propune ca, până la sfârşitul anului, în fiecare zi de vineri, cel puţin unul din patru angajaţi să meargă la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, renunţând, astfel, la autoturismul personal.

În acest context, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, a precizat: „Este un exemplu (…) care am dori să fie îmbrăţişat şi de alte instituţii. (…) Vrem să instaurăm, de asemenea, o nouă cultură, o nouă gândire în legătură cu poluarea: zero emisii (de carbon- n.n.) sau cu emisii cât mai mici.

Vineri, 12 martie a.c. a fost un început. A fost „o nouă gândire, o nouă cultură” pusă în practică inclusiv de către personalul Direcţiei Silvice Prahova.

Şi, nu în ultimul rând, un model de urmat pentru noi toţi!