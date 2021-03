Linia de finish a sezonului regular din Liga 2 se vede tot mai aproape, iar lupta pentru accederea în play-off va fi decisă în următoarele opt zile. Cu două etape înainte de sfârșitul primei părți a campionatului, 11 formații au șanse să intre în primele șase, dar, la fel de bine, oricare dintre acestea poate să-și continue sezonul în play-out! Astăzi, de la ora 12.30, pe „Ilie Oană”, Petrolul trebuie să câștige meciul cu CS Mioveni, pentru a rămâne în calculele promovării.

Pentru Petrolul, locul 7 în acest moment, cu 28 de puncte, lucrurile sunt destul de clare. „Lupii” vor fi calificați matematic în play-off dacă se impun în cele două confruntări ce le-au mai rămas de disputat, oricare alt bilanț rezultat din această „ecuație” cu, încă, foarte multe necunoscute lăsând deschisă lista socotelilor privind șansele de a ocupa un loc între primele șase.

Toate calculele lui Viorel Moldovan și ale elevilor săi pornesc, însă, de la obligativitatea câștigării duelului cu CS Mioveni, orice rezultat contrar fiind scos din calcule. „Este un meci foarte important și nu avem decât varianta victoriei! Nici nu avem dreptul să ne gândim la altceva în momentul de față, așa că trebuie să facem tot posibilul și să câștigăm partida cu Mioveniul”, este declarația tranșantă cu care Moldovan a prefațat confruntarea de mâine. „Trebuie să fim curajoși și să jucăm fără frâna de mână trasă! Să avem o dinamică foarte bună de la mijloc în sus, să punem presiune pe adversar, să-l destabilizăm și să marcăm goluri. Vreau să văd o echipă agresivă, în sensul pozitiv al cuvântului, trebuie să avem o viteză, poate chiar două, în plus față de meciul de la Chiajna, să fim determinați, să dictăm ritmul jocului și să câștigăm!”, a adăugat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

CS Mioveni este nu doar echipa căreia Petrolul i-a barat drumul spre promovare, în ultima etapă din play-off-ul stagiunii trecute, ci și formația care, în acest sezon, conduce în ierarhia meciurilor jucate în deplasare, obținând 21 de puncte pe teren străin. „Există o oarecare asemănare între noi și ei, pentru că ne-am simțit mai bine în deplasare, decât pe teren propriu. Mioveniul este o echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv, are jucători experimentați, cu o anumită rutină la nivelul primelor două ligi, unii dintre ei și cu promovări la activ. Legat de meciul din sezonul trecut, nu știu cât de mult mai contează acum, pentru că s-au schimbat, și la ei, multe între-timp. Poate că la nivel de conducere să existe o determinare în plus ca să-și ia revanșa”, a mai spus Viorel Moldovan.

Printre protagoniștii confruntării de la Mioveni, din ultima etapă a campionatului trecut, s-a aflat și atacantul petroliștilor, Valentin Balint, atunci în tabăra argeșenilor.

„Cu siguranță or să vină motivați și vor vrea să-și ia revanșa, dar eu spun că suntem echipa mai bună și avem mai multe șanse să ne impunem. Trebuie să dăm totul pe teren și este cât se poate de clar faptul că suntem obligați să câștigăm, pentru că, altfel, ne-am complica foarte mult situația înaintea ultimei etape. O să fie un pic diferit acest meci, pentru că am stat trei ani la Mioveni, dar, dacă am să joc, bineînțeles că am să dau totul pentru Petrolul! Este destul de dificil pentru mine, ca atacant, că nu am reușit să marchez prea mult în acest sezon, însă atunci când m-am aflat pe teren am încercat să-mi fac cât mai bine treaba. Poate că va veni și momentul descătușării mele dar, așa cum am spus, cel mai important lucru este să câștigam întâlnirea de sâmbătă!”, a declarat Valentin Balint.

Petroliștii au avut parte de un program normal de antrenamente în această săptămână, iar de astăzi vor intra în cantonament. În lot nu există probleme de natură medicală de ultim moment, ci doar un suspendat, mijlocașul Nir Lax, cel care, după meciul de la Chiajna, a ajuns la patru cartonașe galbene stagionale, foarte probabil locul său între titulari urmând să fie luat de Silviu Pană.