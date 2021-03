N. Dumitrescu

Modul de pregătire și cunoștințele acumulate de studenții ploieșteni au consemnat, recent, o nouă recunoaștere internațională. Astfel, conf.univ.dr. Mirela Dulgheru, purtătorul de cuvânt al Universității Petrol-Gaze Ploiești, a anunțat că o echipă de studenți, care a participat la o competiție la care au concurat tineri din universități europene, a devenit Campioana Europeană a anului 2021! Potrivit acesteia, în perioada 16-17 martie a.c., echipa de studenți ce formează Student Chapter-ul UPG Ploiești a participat la etapa europeană a concursului Petrobowl, un concurs inter-universitar între Student Chaptere de tip „răspuns-fulger” despre aspecte tehnice și non-tehnice ale industriei de petrol și gaze. La această etapă europeană au participat 15 dintre cele mai renumite universități de profil din Scoția, Franța, Austria, Germania, Italia, Marea Britanie, Croația, Danemarca, Norvegia și România. În drumul lor spre finală, studenții reprezentanți ai universității ploieștene s-au întrecut în cunoștințe cu studenți din Universitatea Politehnică din Milano, Universitatea Norvegiană de Științe și Tehnologie, Școala Superioară de Petrol din Franța și Universitatea Stavanger din Norvegia în etapa finală. ”Echipa Universității Petrol-Gaze din Ploiești a devenit Campioana Europeană a anului 2021 și va participa la etapa intenațională care se va desfășura în perioada 21-23 septembrie 2021 în Dubai, unde cele mai bune 32 de echipe din lume se vor întrece pentru un loc cât mai onorabil în ierarhia mondială”, a menționat Mirela Dulgheru. Echipa de studenți campioni a fost formată din Andrei Blănaru, masterand la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, specializarea Ingineria Exploatării Optimale a Utilajului Petrolier; Umberto Beli, masterand la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, specializarea Forajul Sondelor; Eduard Mihoc, masterand la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, specializarea Inginerie de Zăcământ; Andrei Baican, masterand la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, specializarea Inginerie de Zăcământ și Forajul Sondelor, căpitanul echipei fiind David Muscă, student în anul III la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, specializarea Inginerie de Petrol și Gaze.

Student Chapter-ele, printre care se numără și Petroleum-Gas University of Ploiesti SPE Student Chapter, reprezintă organizații afiliate la organizația-mamă (SPE), compuse exclusiv din studenți. Society of Petroleum Engineers (SPE) este cea mai mare organizație de studenți, ingineri, oameni de știință și alți profesioniști din segmentul upstream – operațiuni care implică etape de explorare și producție din industria de petrol și gaze. SPE are peste 140 de mii de membri din peste 140 de țări, misiunea organizației fiind aceea de a colecta, disemina și schimba cunoștințe despre explorarea și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi și tehnologiile adiacente pentru binele comunității.