Întrebările de genul “Când începem competițiile?“ sau “Când se modifică ordinul comun MTS/MS din septembrie 2020, respectiv Protocolul sanitar de desfășurare a competițiilor ?“ rămân, deocamdată, fără răspuns concret!

În câteva zile, va trece un an de la ultimul meci cu spectatori în România (care, culmea, a fost chiar un meci al Petrolului, jocul din 8 martie 2020 de la Miercurea Ciuc) și, din păcate, nu se prefigurează prea curând revenirea fanilor pe stadioane, deși în majoritatea domeniilor de activitate s-au făcut ”revizuiri” ale protocoalelor, fotbalul rămânând, în continuare, ”blocat” .

În cadrul ultimei ședințe a Comitetului Executiv al FRF, pe ordinea de zi a fost cuprinsă solicitarea clubului VIITORUL Constanța de a-l mandata pe președintele Răzvan Burleanu pentru a propune MTS și MS modificarea protocolului sanitar, în sensul de a înlocui obligația de testare RT-PCR cu testarea rapidă faringo-nazală ( o solicitare pe care FRF a transmis-o deja, atât în luna ianuarie cât și în februarie 2021, fără ca să ia cineva vreo decizie care să scutească echipele de testările costisitoare, obligatorii la fiecare două săptămâni). Documentul a fost mult mai amplu, cuprinzând mai multe propuneri pentru modificarea ordinului comun MTS și MS. De altfel, MTS și-a dat acordul pentru includerea testării rapide în protocol, rămânând de obținut doar avizul Ministerului Sănătății, care… se lasă așteptat, mai mult au mai puțin întâmplător.

După estimările Administrației FRF, în următoarele 2-3 săptămâni vom avea un răspuns la această solicitare.

„Această incertitudine provoacă amânarea mai multor decizii :

• începerea competițiilor pentru fotbalul amator

• începerea competițiilor pentru copii și juniori

• aprobarea Regulamentului de desfășurare a jocurilor de baraj pentru promovare în Liga 3

• tragerea la sorți a componenței grupelor pentru baraj

• stabilirea criteriilor minime privind participarea la baraj

• și multe altele.” – se spune într-o scrisoare adresată Asociațiilor Județene de Fotbal, transmisă de către reprezentatul acestora în Comitetul Executiv al FRF – brașoveanul Octavian Goga. ”Sugerez tuturor colegilor să mai aibă răbdare câteva săptămâni, trăind în același timp cu speranța că vom putea până la urmă să începem competițiile județene. FRF nu este factor decizional în privința modificărilor legislative și de aceea nu poate să-și asume responsabilitatea unui răspuns clar, fie pozitiv, fie negativ la acest subiect” – este mesajul transmis de oficialul FRF, mult mai ”vehemenți” pe această temă fiind reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal.

Astfel, Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a transmis că s-a făcut un nou pas în demersul de a convinge autoritățile să permită spectatorilor accesul din nou pe stadion la evenimente sportive, chiar și într-un număr limitat. Ștefan s-a întâlnit cu ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, iar că acesta i-a asigurat sprijinul.

Urmează întâlniri cu Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, și Raed Arafat, șeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), pentru a le arăta planul prin care spectatorii pot fi lăsați din nou la evenimente sportive, în această perioadă de pandemie.

Justin Ștefan susține că le va cere celor enumerați mai sus să ”înceteze imediat orice formă de discriminare în raport cu fanii din fotbalul românesc și să asigure un tratament egal al sportului în raport cu alte activități de divertisment precum spectacolele, cinematografele, restaurantele etc.”

”Ne-am întâlnit astăzi cu ministrul Eduard Novak.

Ne-a asigurat că avem sprijinul lui pentru deschiderea stadioanelor.

Urmează să avem discuții cu domnii Arafat și Voiculescu în perioada imediat următoare, sens în care vom trimite solicitări oficiale către IGSU și Ministerul Sănătății.

Le vom demonstra acestor domni că regulile propuse de noi asigură protejarea sănătății oamenilor și, împreună cu liderii de galerii, ne vom asuma respectarea acelor reguli, în caz contrar urmând a accepta ideea de a se reveni asupra deciziei de deschidere a stadioanelor.

Le vom cere să înceteze imediat orice formă de discriminare în raport cu fanii din fotbalul românesc și să asigure un tratament egal al sportului în raport cu alte activități de divertisment precum spectacolele, cinematografele, restaurantele etc. Este inacceptabil ca industria sportului să fie tratată diferit în raport cu alte industrii. Familia sportului românesc s-a trezit și nu va permite nimănui ca sportul și fanii săi să nu fie respectați. Întrebare fără răspuns: de ce pârtiile de schi sunt deschise, iar stadioanele de fotbal sunt închise? Ambele sunt facilități sportive.

S-au redeschis restaurantele, teatrele, cinematografele, se redeschid școlile, toate în spații închise, iar autoritățile au uitat de stadioane.

Cred că toți suporterii cărora le lipsește mersul pe stadion de aproape 1 an de zile au dreptul să revină și ei, cât mai repede, în spațiul care le aduce bucurie și apropierea de jocul de fotbal și echipa favorită.

Am solicitat MTS să analizeze propunerea LPF de a redeschide stadioanele din Liga 1 la 30% din capacitate.

Fac un apel către fani, indiferent de echipa favorită, să vină alături de noi, prin intermediul organizațiilor oficiale ale suporterilor, pentru a susține acest demers. Îi rog pe cei care se ocupă de aceste organizații să mă contacteze în privat pentru a ne organiza. Este inacceptabil că nimănui nu îi pasă de zeci de mii de suflete ținute departe de sportul favorit la fiecare etapă din campionat.

La fel stau lucrurile și la Liga a 2-a și a 3-a, precum și la alte sporturi”, scria Justin Ștefan pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, Eduard Novak a spus că a luat legătura cu Ministerul Sănătății încă din data de 24 decembrie pentru redeschiderea stadioanelor și că dorința suporterilor de a reveni la meciuri se poate îndeplini în scurt timp.

”Pe 23 decembrie am fost învestit la MTS, iar pe 24 i-am dat mesaj domnului ministru Nelu Tătaru (n.r. – ministrul Sănătății din acea perioadă) pentru a redeschide stadioanele. Cu puţin noroc şi calm în două luni vom ajunge la o oarecare normalitate, dacă evoluăm cu vaccinarea”, preciza Eduard Novak.

Iar întrebarările rămân aceleași: când se va scăpa de testările obligatorii , când vom putea redeschide ”un procent” din stadioane, când va reîncepe fotbalul amator, când vor avea copiii voie să joace fotbal (s-a pierdut aproape ”o generație”), când, când, când? De comisii, politică, ministere, ordine, protocoale, promisiuni, speranțe și altele de acest gen… ne-am săturat !

Echipele au luat-o „pe barba lor”

Sătui să aștepte reluarea competițiilor, mulți jucători amatori își asumă ”riscul” de a participa la meciuri amicale, pentru că, în caz contrar, se riscă enorm cu privire la desființarea acestor grupări ”mici”. Fără fotbal, fără obișnuitele ”reuniri” de weekend, pentru un meci, este greu de crezut că dacă se va mai aștepta mult timp vom mai avea ce să ”reunim”, echipele de amatori și cele de copii, acestea pierzând mult din efectivul de jucători odată cu această pauză forțată.

Un astfel de exemplu este, conform presei brașovene,… echipa prahoveană Real Rio Cocoșești, formație din Superliga Prahova (în teorie), care, chiar în weekend-ul trecut a ajuns la… Vulcan, pentru un meci cu echipa din localitatea brașoveană!, CS Vulcan s-a impus cu 3-0 în meciul amical cu Real Rio Cocoșești (golurile echipei antrenate de George Suciu fiind marcate de Dani Curcubata (2) și Sorin Huțencu), dar nu scorul este important, ci faptul că echipele fac tot posibilul să joace, săturându-se de inactivitatea forțată!