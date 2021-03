V. Stoica, F. Tănăsescu

Duminică, 21 martie, a fost Ziua Internațională a Pădurilor. Vorbim cu toții despre păduri ca despre plămânul verde al planetei, de care cu toții avem nevoie. Și pădurea, la rândul ei, are nevoie de noi. Și de aici intervin cei care iubesc pădurea și tot ce înseamnă ea. Dar o și înțeleg!

Fix doi ani! Atât a trecut de când, la Balta Doamnei, silvicultorii prahoveni plantau peste 2.200 de puieţi de fag, peste 700 de frasin, peste 700 de cireş, peste… Dar, să nu ne pierdem în cifre! Să ne amintim că şi pentru pădurari a fost, în ultimii ani, ca să-l parafrazăm pe cronicar, „vremile deasupra lor, iar nu ei deasupra vremilor”. A fost secetă, iar o parte din ce-a fost verde s-a uscat!

A fost odată o zi de 22 martie 2019, la Balta Doamnei, pe raza Ocolului Silvic Ploieşti… Azi este 22 martie 2021. Suntem în plină campanie a „Lunii Plantării Arborilor” (15 martie – 15 aprilie). Ce-i drept – dar nu-i păcat! – angajaţii Direcţiei Silvice Prahova au furat startul la plantat! Până la mijlocul lunii martie, împăduriseră deja 6 hectare de teren pe raza Ocoalelor Silvice Ploieşti şi Verbila. Şi ar fi continuat, dacă nu începeau ploile! Mană cerească, în contextul secetei despre care aminteam. Start furat fiindcă „programul de împăduriri pentru primul semestru al acestui an presupune – după cum ne-a precizat inginerul Bogdan Săvulescu, şeful Compartimentului Cultură şi Refacere din cadrul Direcţiei Silvice Prahova – regenerarea unei suprafeţe de aproximativ 92 de hectare, aferente ocoalelor silvice din subordinea instituţiei. Aproximativ 30 de hectare vor fi împădurite în 2021, ca urmare a doborâturilor din urmă cu un an, de pe raza Ocolului Silvic Măneciu, după ce un vânt extrem de puternic a pus la pâmânt copacii aflați pe un întreg versant montan”.

Cu titlu de glumă, dar cu un mare sâmbure de adevăr, dr. ing. Neculai – Marcel Flocea, şef lucrări la Universitatea de Silvicultură Suceava, spunea: „Eiii, dragilor, pădurea-i ca femeia! Degeaba o iubeşti dacă nu poţi s-o înţelegi! Învăţaţi asta, măcar”.

Da, mulţi iubesc pădurea la nivel declarativ, puţini o înţeleg. Iar acei puţini sunt silvicultorii, care ştiu că lipsa precipitaţiilor a însemnat uscarea puieţilor plantaţi în urmă cu un an, în urmă cu doi ani… Şi acest lucru presupune întoarcerea acolo unde au fost executate împăduriri, pentru efectuarea de completări. De aceea, ne-am adus aminte că, fix în urmă cu doi ani, la Balta Doamnei se împădurea peste o jumătate de teren neted ca-n palmă. Şi scriam, la vremea respectivă, că au prins viaţă… Angajaţii Direcţiei Silvice Prahova ne contrazic. Şi vor efectua completări nu doar pe suprafeţele de pe raza Ocolului Silvic Ploieşti, ci din toată Prahova. Şi nu numai la acelea din urmă cu doi ani, ci şi la acelea din urmă cu un an.

Peste 30 de hectare din suprafața de pădure pusă la pâmânt la Cheia va fi împădurită

5 februarie 2020. Şi un versant împădurit la Cheia a fost sub vreme! Ca urmare a vântului puternic, aproximativ 80 de hectare de pădure au fost puse la pământ. A fost prăpăd atunci, iar imaginile copacilor doborâți de furtună ca niște bețe de chibrit au făcut înconjurul țării! Ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an la Cheia arată că schimbările climatice au implicații directe și asupra vegetației de pe crestele montane. A trecut un an, timp în care angajaţii Direcţiei Silvice Prahova au valorificat în timp record masa lemnoasă recuperată de pe terenul afectat. S-au încadrat în timp, în contextul în care normele silvice prevăd degajarea lemnului căzut în maximum doi ani, iar cu derogare – în patru ani.

Şi aici, după cum ne preciza inginerul Bogdan Săvulescu, se vor efectua regenerări pe o suprafaţă de peste 30 de hectare, atunci când vremea o va permite. De altfel, se pare că acolo urma să fie inaugurată, oficial, demararea lucrărilor din cadrul „Lunii

Plantării Arborilor”. N-a fost să fie, fiindcă silvicultorii prahoveni sunt şi „sub vremi”, dar şi sub capriciile vremii. Însă, nu-i timpul trecut.

Puieţi oferiţi gratuit primăriilor

La campaniile de împăduriri din 2020 nu au mai participat, ca în anii precedenţi, prea mulţi voluntari. Explicaţia este simplă: pandemia! Pentru primăvara acestui an, au fost stabilite acorduri de principiu cu participarea voluntarilor de la Facultatea de Silvicultură „Transilvania” din Braşov, ai Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, ai Fundaţiei „Oxigen”. Acorduri de principiu, fiindcă nu se ştie ce restricţii urmează să vină. Încă e pandemie!

Cert este faptul că, din puieţii Direcţiei Silvice Prahova, în acestă primăvară aproximativ 21.000, din speciile frasin, salcie albă, corcoduş, glădiţă etc. vor fi oferiți, cu titlu gratuit, primăriilor Filipeştii de Pădure, Cerașu, Mănești, Sălciile.

* * *

Dar, deocamdată, atât cu cifrele, atât despre „Luna Plantării Arborilor” la Direcţia Silvică Prahova. Vom reveni şi cu ce lucrări se execută în pepinierele prahovene. Este timp pentru ca personalul Direcţiei Silvice Prahova să se ridice deasupra vremurilor şi a vremii. Este timp şi pentru plantarea, în acest an, a peste 761.000 de puieţi din speciile brad, molid, stejar, fag, frasin, plop…

15 martie – 15 aprilie 2021, Luna Plantării Arborilor. Prezentul în care silvicultorii prahoveni privesc în trecut, cu gândul la viitor.