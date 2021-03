Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi, la Suceava, că sistemul de salarizare ”este bătut în cuie” în acest an, pentru că schimbarea legislaţiei în domeniu este un proces complex şi nu se doreşte crearea de ”aşteptări false” din partea populaţiei, potrivit Agerpres. ”Nu cred că mai degrabă de un an de zile, sincer. Anul acesta tot sistemul de salarizare este bătut în cuie. (…) Proiectul acesta e un proiect foarte complex şi nu vreau să creez aşteptări false că va fi gata anul ăsta. Când vorbeşti de salarizare în sistem public te referi la aproximativ două milioane de oameni. Ori două milioane de oameni au dreptul şi ne obligă să avem maximă responsabilitate pe fiecare în parte şi să analizăm aproape fiecare tip de salarizare în parte într-un sistem uriaş. Trebuie să existe echitate între salariile în plată. (…) Sunt unele sporuri care trebuie acordate în sume fixe. (…) Mai sunt necesare intervenţii pe grila de salarizare, pentru că sunt unele profesii fie uitate, fie marginalizate”, a spus ministrul Muncii. Totodată, Raluca Turcan a arătat că introducerea grilei de salarizare ar putea fi operată şi în cazul administraţiilor publice locale şi că a primit chiar solicitări în acest sens din partea acestor asociaţii profesionale. ”Mai mult, inclusiv în administraţia publică, şi am primit solicitări inclusiv de la asociaţiile municipiilor reşedinţă şi comunelor, să aducem grilă de salarizare şi în administraţia publică, pentru că acolo există salarizări diferite, cu inechităţi uriaşe între judeţe, şi între judeţe şi nivelul naţional. Există salarii la nivel local mai mari decât într-o administraţie publică centrală, ceea ce e anormal”, a spus ministrul Raluca Turcan.