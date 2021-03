Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, susține că examenele naționale se vor desfășura la data programată, cu prezența fizică a elevilor, indiferent de evoluția epidemiei de coronavirus. El a precizat că se poartă discuții în acest sens cu reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgență. ”Dacă se depășește 6 la mie se suspendă orice activitate, orice activitate școlară. Cu o singură excepție: am anticipat deja, deși nu ne dorim, deși eu personal sunt convins că nu vom ajunge să avem localități carantinate pe perioada examenelor naționale, am inițiat deja discuțiile cu CNSU pentru a lua în considerare o excepție pentru derularea examenelor naționale cu prezență fizică la datele stabilite. Nu va exista niciun elev care să nu poată susține examenele naționale indiferent de evoluția epidemiologică. Examenele naționale se vor susține la data programată cu prezență fizică”, a declarat Cîmpeanu, ieri, într-o intervenție la Digi24, preluată de Hotnews. Cât privește prezența în școli a elevilor din anii terminali, el a precizat, că în ultima lună, de la reluarea cursurilor, media a fost de 12-14 elevi în clase. În scenariul roșu, aceștia trebuie să participe la cursuri, fără a depăși jumătate din numărul total. Însă, a precizat el, dacă vor dori să participe toți, situația va fi reglementată printr-un nou ordin al ministrului Educației. „Dacă la o clasă de 34 vin 18, nu va fi o problemă. Dacă vor dori să vină toți se vor lua măsuri de rotație, va fi un nou ordin”, a spus el. Un ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății adoptat sâmbătă stabilește modul în care se vor desfășura cursurile școlare în funcţie de evoluţia epidemiologică. Astfel, în scenariul roșu, adică atunci când rata de infectare cu noul coronavirus depășește 3 la mia de locuitori, dar este sub 6 la mie, vor putea participa la ore cu prezență fizică la școală toți preșcolarii și elevii din învățământul primar, precum și până la jumătate din elevii din clasele terminale. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea națională în 29 și 30 martie, în timp ce simularea pentru Bacalaureat este programată din 22 martie.