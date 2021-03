Nicoleta Dumitrescu

În această lună a început recensământul de probă, aceasta fiind etapa pregătitoare a unui nou recensământ al populației și locuințelor, programat să aibă loc anul viitor. Recensământul propriu-zis ar fi trebuit să se desfăşoare în acest an, însă, în contextul pandemiei, s-a decis amânarea lui pentru anul 2022. Recensământul de probă nu produce indicatori statistici, acesta având rolul de verificare practică a conținutului formularelor, a instrucțiunilor, a programului de recenzare și de prelucrare, precum și a măsurilor organizatorice, dorindu-se practic să se vadă cum funcționează aplicația, dat fiind faptul că este pentru prima dată când datele sunt colectate prin intermediul tabletei, nu pe suport de hârtie, așa cum s-a desfășurat inclusiv ultimul recensământ realizat în România, în anul 2011. De asemenea, tot sub formă de exercițiu, în cadrul recensământului de probă va fi posibilă și autorecenzarea, persoanele selectate având posibilitatea să-și completeze singure, în sistem electronic, chestionarele. Pentru recensământul de probă, la nivel național au fost selectate 50.000 de gospodării, o parte dintre acestea fiind și din Prahova. Mai exact, din județ au fost selectate 1.440 de locuinţe din două localități, respectiv municipiul Ploieşti și satul de reședință al comunei Păulești. Locuințele au fost selectate pe sectoare, un sector fiind format din 50 de locuințe, în cazul Ploieștiului fiind alese străzi unde sunt preponderent case, dar și blocuri. Etapele prevăzute pentru recensământul de probă, din acest an, sunt următoarele: până pe data de 16 martie 2021, persoanele cuprinse în eşantion se vor autorecenza prin completarea chestionarului online după preînregistrare, iar în perioada 22-31 martie cei care, din motive obiective, nu s-au putut autorecenza vor primi vizita unui recenzor pentru realizarea interviului faţă în faţă.

În cazul Recensământului populației și locuințelor, programat inițial pentru 2021, autoritățile au decis că este mai bine ca acesta să fie amânat cu un an, adică să aibă loc în 2022, întrucât și anul acesta sunt destule persoane în izolare sau în carantină, iar recenzorii s-ar putea îmbolnăvi. Pentru o mai bună pregătire a acestuia, pentru primăvara acestui an au fost stabilite etapele pentru recensământul de probă, din Prahova fiind selectate două localități. Concret, potrivit informațiilor primite de la Direcția Județeană de Statistică Prahova, din județul nostru au fost selectate 1.440 de locuinţe, respectiv 18 sectoare din municipiul Ploiești și 11 sectoare din localitatea Păulești, un sector fiind format din câte 50 de locuințe. Din Ploiești au fost selectate străzile Buna Vestire, Ialomiței, Lupeni, Prut, Sudorului, Concordiei, Arnota, Corabiei, Pescăruș, Izvoare, Pictor Iscovescu, Cerașului, Poetul Anghel, Tinerimii, Trompetei, Tomis, Chindiei, Grîușorului, Salvador, Albești, Mircea cel Bătrân, Ulmului, Mălinului, Ruginoasa, Albișor, Boian, Clăbucet, Olimp, Stupilor, Zorilor, Aron Vodă, Calabreaza, Grăniceri, Gheorghe Sion, Graurului, Turnătorului, iar din Păulești, străzile Constantin Stere, Frasinului, Lacurilor, Nicolae Iorga, Unirii, C.A. Rosetti, Imașului, Izvorani, Toma Socolescu, Begoniei, Cerceluș, Florilor, Măcrișului, Magnoliei, Petuniei, Vilelor, Costache Negri, Gențianei, Gh. Bibescu, Iederei, Inului, Alexandru Ghica, Dumbrava, Mihail Kogălniceanu, Castanilor, Mihail Sturdza, Gh. Bibescu, Tabaci, Grădiștei, Grădinilor, Podișului, Crăiței, Ienupărului, Poienii, Carol I.

”Pentru că recensământul este o cercetare statistică destul de complexă, în luna martie 2021, Institutul Naţional de Statistică efectuează un recensământ de probă, la care vor participa aproximativ 50.000 de gospodării alese atât din mediul urban, cât şi din cel rural, de pe întreg teritoriul României. Scopul Recensământului populaţiei şi locuinţelor de probă este doar de testare a capacităţii de colectare, stocare şi prelucrare a datelor de recensământ. Recensământul de probă este necesar în vederea îmbunătăţirii modului de organizare şi desfăşurare a recensământului propriu-zis din primul semestru al anului 2022. Recensământul de probă se desfăşoară în luna martie în trei etape. Etapa I, care s-a desfășurat până pe data de 9 martie, a vizat pregătirea bazei de date cu variabilele de recensământ preluate din surse administrative şi precompletarea chestionarelor individuale. Etapa a doua a demarat pe data de 10 martie și se va finaliza pe 16 martie 2021, constând în autorecenzare, respectiv în completarea chestionarelor online de către persoanele din gospodăriile cuprinse în eşantion. Etapa a treia va avea loc între 22 – 31 martie 2021 și va consta în deplasarea recenzorilor în teren pentru realizarea interviurilor faţă-în-faţă în cazul persoanelor/gospodăriilor unde, din motive obiective, nu s-a putut efectua autorecenzarea”, ne-au menționat reprezentanții Direcției Județene de Statistică Prahova.

Primul recensământ care se va desfășura preponderent online

Recensământul Populaţiei și Locuinţelor care va avea loc în 2022 este primul recensământ care se va desfăşura preponderent online. Tocmai de aceea s-a decis ca să fie realizat și unul de probă, în luna martie anul acesta, astfel încât populația să se poată familiariza și cu operațiunea de autorecenzare, ceea ce va crea posibilitatea ca, de acasă, de pe orice dispozitiv electronic cu acces la internet, persoanele selectate să poată completa singure chestionarele. ”Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau PC. Fiecare persoană are posibilitatea de a se autorecenza, în doi paşi: Pasul 1 – constă în completarea formularului de preînregistrare, pentru membrii gospodăriei, disponibil la adresa: https://rpl.insse.ro/ sau accesând codul QR din pliantul primit în cutia poştală; Pasul 2 – constă în completarea chestionarului individual, accesându-şi propriul chestionar prin linkul primit pe adresa de email indicată de fiecare la preînregistrare. Preînregistrarea de la pasul unu este indispensabilă pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual. Având în vedere condiţiile sanitare impuse de pandemia de SARS-Cov 2 este recomandată autorecenzarea, prin completarea chestionarului online. Autorecenzarea aduce mai multe beneficii: evitarea contactului cu persoane externe locuinţei, gestionarea timpului liber conform preferinţelor, precum şi asigurarea calităţii răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană. În cazul în care unele dintre persoanele care fac parte din eşantionul recensământului de probă, din motive întemeiate, nu se vor putea autoînregista, vor primi vizita recenzorului la adresa de reşedinţă pentru completarea chestionarului prin metoda interviului faţă-în-faţă ”, ne-au mai menționat reprezentanții Direcției Județene de Statistică Prahova.

Recensământul propriu-zis se va desfăşura în perioada martie – iulie 2022. Obiectivul prioritar este producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a

populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socio-economice, de date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele. Recensământul este singura operaţiune care produce la intervale regulate numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei. De asemenea, produce informaţii referitoare la stocul de locuinţe.