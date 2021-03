FC Petrolul Ploiești – CS Mioveni 0-1 (0-0)

Marcator: Blănaru (85).

FC Petrolul: Kitanov – Bărboianu, Lică (79 Huja), Meijers, Țicu – S. Pană, Moise – Constantinescu (72 Bratu), Roige (cpt) (46 Balint), Vajushi (79 Saim Tudor) – Buhăescu (72 Arnăutu). Antrenor: Viorel Moldovan.

CS Mioveni: I. Popescu – D. Șerbănică (79 Burnea), Al. Iacob, Gherghe (cpt), Măr – Panait (57 Coșereanu), Vereș – Rădescu (79 Oancea), Blănaru, Isfan (57 M. Șerban) – Rusu (70 Massaro). Antrenor: Alexandru Pelici.

Au arbitrat: Bogdan Dumitrache (București) – Cosmin Vatamanu (București) și Alexandru Filip (Constanța). Rezervă: Octavian Ciucanu (Brașov).

Observatori: Dorinel Dincă (Călărași) și Bogdan Zanfirescu (Botoșani).

Jucătorul meciului: Ștefan Blănaru.

Că vorbim despre antrenor (mai ales), despre jucători (ce de rateuri în campaniile de transferuri) sau de arbitri (ce greșeală la golul primit de ploieșteni), la Petrolul nu merge mai nimic! Mai sus… ssst (!) că nu e bine, să ne vedem ”limitele”!

Și, totuși, Petrolul nu numai că nu promovează, așa cum o ”comite” de ceva timp, dar se va lupta la retrogradare, cel mai probabil, anul acesta! Adică în turneul echipelor slabe din campionat unde, 99%, nu va avea emoții, dar va trebui să se chinuie…

Sâmbătă, într-un meci decisiv în lupta pentru accederea în play-off, Petrolul – CS Mioveni s-a încheiat 0-1! Oaspeții s-au impus prin golul marcat, dintr-un ofsaid clar, de către fostul petrolist Ștefan Blănaru (85), într-un meci în care gazdele au jucat, din nou, slab.

Într-un final de sezon regular în care 11 echipe se luptă pentru cele șase poziții care mențin speranțele la promovare, echipa Petrolul era ca și obligată să câștige duelul cu CS Mioveni. Ar fi scos, astfel, din cursă o contracandidată și, în același timp, și-ar fi lărgit oportunitățile înaintea confruntării de la Cluj, din ultima etapă a sezonului regular.

„Lupii” au început bine jocul, cu două acțiuni în primele minute ce au clătinat defensiva adversă, dar Mioveniul a reușit să treacă cu bine peste un prim sfert de oră în care a fost cu adevărat în corzi. Apoi, oaspeții au apelat la „autobază”, așezându-se pe două linii în fața propriului careu și lăsându-i pe Blănaru și Rusu să încerce să hărțuiască defensiva ploieșteană. Și cum, treptat, s-a instalat o anumită stereotipie în jocul elevilor lui Moldovan, prima repriză a curs după planul favorabil echipei vizitatoare, intrându-se astfel la cabine de pe poziții de egalitate.

Startul părții secunde a adus o primă modificare în plan tactic, petroliștii abordând repriza a doua cu doi atacanți de meserie, în căutarea golului atât de necesar. Doar că, din păcate, ocaziile au întârziat să-și facă apariția, „lupii” reușind cu greu să desfacă defensiva adversă. Arnăutu (73) a avut o situație bună, chiar imediat după ce a intrat pe teren, dar șutul său, de la 14 metri, s-a dus direct în brațele lui Iustin Popescu.

Și de parcă nu era suficient, totul s-a prăbușit, pentru formația noastră, pe final. Plecat dintr-o poziție flagrantă de ofsaid, nesemnalizată de asistentul Vatamanu, Blănaru (85) a reușit ceea ce nu prea îi ieșea în perioada în care juca la Ploiești, înscriind după o cursă pe dreapta, la care a strecurat mingea, în plasă, printre picioarele lui Kitanov!

S-a terminat, astfel, 0-1 și, după acest rezultat, e aproape sigur faptul că speranțele la promovare s-au spulberat și în acest sezon. Meciul de la Cluj devine, astfel, doar unul de palmares, Petrolul putând, doar printr-un miracol, să evite play-out-ul…

Moldovan ţine de scaun

Antrenorul Petrolului, Viorel Moldovan, a fost marcat de ratarea obiectivului, aproape confuz chiar, la declarațiile de după joc – ”frățiorul unui fost șef de SRI” părând că ține de scaun și de clauza de reziliere uriașă, deocamdată. Asta, deși, suporterii au venit la stadion, după meci, cerând demisia acestuia!

”Nu, deocamdată nu renunț. O să văd ce va fi. Oricum, sunt dezamăgit și eu. O să vedem ce va fi. Normal că sunt dezamăgit și normal că am încercat să contruiesc o echipă de la zero, dar… nu mai pot să vorbesc. Mai bine nici nu veneam la interviu, că nici nu am ce să vorbesc. Chiar sunt dezamăgit profund. Să pierzi de o asemenea manieră și să fi scos din cursă, asta este situația. Ce să facem”.

Foto: Răzvan Păsărică și Cristi Stavri

(www.sportpictures.eu)