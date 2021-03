Numărul zilnic al donatorilor a scăzut la jumătate

Luiza Rădulescu Pintilie

Doar dacă în fiecare zi s-ar prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguină 100 de donatori s-ar putea acoperi întregul necesar de sânge transfuzabil şi alte produse de sânge necesar în unităţile spitaliceşti din Prahova şi în cele din afara judeţului care fac apel la centrul ploieştean, în special din Bucureşti şi din alte zone limitrofe. Din nefericire, statistica e mai mult decât alarmantă: numărul prezentărilor zilnice este în jur de 50, ceea ce a deteminat-o pe medicul Georgeta Hanganu, director al instituţiei, să ne spună dintr-o răsuflare că, în momentul de faţă, este nevoie de sânge ca de… aer! Ca urmare, în prezent e traversată o nouă perioadă de criză, acutizată, ca şi în alte perioade din ultimul an, de întreg contextul creat de pandemia de coronavirus: restricţii de circulaţie, persoane izolate şi carantinate, îmbolnăviri şi, nu în ultimul rând, frica şi panica. Aşa încât, după o perioadă de una-două luni de acalmie, când situaţia se mai echilibrase, intensificarea temerilor legate de un al treilea val al pandemiei, considerat şi mai agresiv nu de către puţine voci, a avut efect imediat şi în scăderea numărului de donări. Şi asta în contextul în care tratarea şi, în unele cazuri, chiar supravieţuirea bolnavilor cronici sunt legate direct de fiecare picătură de sânge salvator. Or, în condiţiile în care numărul donatorilor a scăzut atât de semnificativ şi, ca urmare, au scăzut şi cantitatea de sânge recoltată zilnic şi cea a produselor de sânge obţinute, dacă unui pacient ar trebui să i se administreze două pungi cu sânge, i se administrează, în condiţiile crizei, doar o singură pungă, ceea ce, după cum ne preciza interlocutoarea noastră, dublează timpul de spitalizare, creşte cheltuielile înregistrate, dar mai ales, pentru bolnavul care este şi aşa apăsat de suferinţa sa, creşte şi stresul legat de insuficienţa sângelui de care depinde viaţa sa. Ca să înţelegeţi şi mai bine cât de gravă este o asemenea situaţie, mai adăugăm un exemplu: dacă unui bolnav de leucemie ar trebui să i se administreze 6 trombocite standard pe zi şi, în contextul scăderii numărului de donatori, nu i se pot asigura decât două sau trei trombocite standard, atunci acestuia nu i se poate continua tratamentul cu citostatice, cu toate consecinţele enumerate, succint, mai sus. Devine astfel de înţeles cât de preţioasă este fiecare prezentare a unui donator, mai ales dacă acesta se încadrează în grupele de sânge 0, 0 negativ, A negativ, B negativ, AB, care sunt deficitare în acest moment şi de care e mare nevoie.

În aceste condiţii, apelul medicului Georgeta Hanganu este adresat tuturor acelora care pot dona şi pot contribui astfel, la propriu, la salvarea vieţii unor semeni, ale căror sufeinţe – cel mai adesea grave şi foarte grave – există, ba se şi agravează, indiferent dacă este valul trei – sau orice alt val ar mai putea urma – al pandemiei de coronavirus! De fapt, domnia sa concluziona că deja coronavirusul face parte din viaţa noastră şi ar trebui să ne obişnuim să ne continuăm viaţa în aceste condiţii. Pentru cei care se gândesc să răspundă apelului făcut, adăugăm că, la prezentare, se discută cu fiecare donator în parte asupra stării lui de sănătate şi i se verifică temperatura, fără însă a fi testat dacă are coronavirus. Sunt însă verificate produsele de sânge donate. De asemenea, sunt consultate listele puse la dispoziţie de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova referitoare la persoanele izolate şi carantinate. Nu în ultimul rând, sunt aşteptate în rândul donatorilor şi persoanele care au avut coronavirus, plasma cu anticorpi recoltată de la aceştia putând contribui la salvarea unora dintre cei care sunt diagnosticaţi cu forme severe ale bolii. Şi care au nevoie de sânge transfuzabil aşa cum au nevoie de aer!