N. Dumitrescu

În anul 2021 – cel de-al doilea an al pandemiei de coronavirus, dar și unul în care evoluția tehnologică a înlocuit destul de mult plăcerea ca, lângă un ceai sau o cafea, să fie răsfoite ultimele volume ori, la culcare, să fie citite câteva pagini dintr-o carte, reducând și mai mult numărul acelora care cumpără cărți de dragul lecturii – una dintre prestigioasele instituții de cultură din Prahova marchează împlinirea unui secol de existență. Este vorba despre Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” din Ploiești care, începând din 20 martie a.c, timp de cinci zile, își va deschide porțile pentru toți cei care consideră că, într-adevăr, o carte poate însemna ceva în viața unui om și poate schimba inclusiv destine. De fapt, va fi vorba despre o ediție omagială a Zilelor Bibliotecii ”Nicolae Ioraga”, în fiecare zi, până pe data de 25 martie, urmând să aibă loc diverse manifestări, colocvii și expoziții, toate având ca temă cei 100 de ani de existență ai acestei instituții. Manifestările se vor desfășura în Palatul Culturii, la Sala Marea Unire și Sala de Lectură, toate urmând să aibă loc cu prezența fizică a participanților, dar cu respectarea măsurilor de protecție sanitară impuse din cauza pandemiei, existând însă, în paralel, şi posibilitatea transmiterii lor și în sistem online, pe canalele de comunicare ale instituției. Astfel, pe 20 martie, de la ora 10.30, la Sala de lectură ”Nichita Stănescu” este programată deschiderea manifestărilor, cu documentarul ”Biblioteca Județeană Nicolae Iorga în timp”, iar a doua zi, pe 21 martie, la ora 11.00, în rotonda bibliotecii va avea loc conferința ”Amintiri despre Ploiești”. Pe 22 martie, la ora 11.00, în Sala Marea Unire din cadrul Palatului Culturii din Ploiești vor fi lansate volumele biografice ”Gheorghe Macsim și Nicolae Boaru”, iar la ora 14.30, în rotonda instituției va fi deschisă expoziția colectivă ”Arcade la rotondă”, în cadrul căreia vor fi prezentate lucrări de artă ale membrilor Cenaclului Arcade. Pe 23 martie, la ora 11.00, în Sala Marea Unire va fi prezentată publicului, în prezența autorului, cartea ”Liber în Europa: Note de călătorie/2014-2020”, semnată de Codruț Constantinescu, iar la ora 14.00, în spațiul expozițional al holului central al bibliotecii va avea loc vernisajul expoziției ”Privind înapoi cu mândrie – portrete ale unor mari personalități”, reprezentând colecția personală a graficianului Marian Avramescu. Pe 24 martie, la ora 11.00, în Sala Marea Unire este programată premierea participanților la Concursul de creație literară și plastică Ion Stratan, organizat tot de bibliotecă, eveniment care include și un scurt documentar Ion Stratan, urmat de manifestarea organizată sub genericul ”Colaboratorii bibliotecii, Amintiri cu și despre Bibliotecă”, în care este inclusă și o expoziție de carte Constantin N. Pârvulescu, cu volume donate de prof. univ. Alexandru Popa. În ultima zi a ediției omagiale a Zilelor Bibliotecii Nicolae Iorga sunt pregătite următoarele evenimente: la ora 11.00, în rotondă – prezentarea dicționarului ”Personalități prahovene”, a albumului ”100 de ani într-o sută de pagini”, a revistei ”Zborul de noapte al fluturilor”, realizată de membrii Atelierului de chimii stilistice din cadrul instituției, urmată de festivitatea de închidere a manifestărilor în care este inclusă și oferirea de palachete și diplome. Pe toată perioada manifestărilor vor avea loc expoziții permanente, precum colecția de coupe-papier (accesorii de tăiat/desfăcut scrisori), de documente istorice – copii xerox, expoziția de carte ” Omagiu ctitorilor bibliotecii” , expoziție de carte de patrimoniu.

Istoria bibliotecii este oglindită în însăși istoria Prahovei

Pe de altă parte, ce a fost și ce este în momentul de față Biblioteca ”Nicolae Iorga” Ploiești au ținut să spună, într-o scurtă prezentare, cei care se află acum la conducerea acestei instituții de cultură, pe care o redăm în integralitate. ”Biblioteca Județeană Nicolae Iorga aniversează în anul 2021 împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani de la înființare. Viața ei este ca și viața unui om și are o proprie biografie la scara istoriei. Istoria bibliotecii este oglindită în însăși istoria Prahovei. În îndepărtatul an 1920, într-una din ședințele Comisiunii Interimare, al cărei președinte era arhitectul Toma T. Socolescu, s-a propus înființarea bibliotecii (casă de citire, bibliotecă populară și care să poarte numele de Biblioteca Comunală N. Iorga) și apoi un sediu pentru instituția înființată. Gazeta ”Secera” din 20 ianuarie 1920 tipărea anunțul „S-a hotărât înfiinţarea unei biblioteci populare a oraşului sub numele Biblioteca Populară ”Nicolae Iorga”. Numele era menit să omagieze trecerea a 50 de ani de la naşterea savantului şi apostolului neamului român. Datorită unor entuziaști și valoroși intelectuali, în fruntea cărora s-au situat arhitectul Toma T. Socolescu, scriitorul I. A. Bassarabescu, epigramistul şi omul politic Ion Ionescu Quintus, profesorul şi gazetarul Dumitru Munteanu-Râmnic, avocatul N. Pârvulescu şi mulţi alţii, prin donaţii şi subscripţii publice, prin efortul comun şi susţinut al celor menţionaţi, biblioteca și-a început activitatea la data de 20 martie 1921, această zi reprezentând „ziua de naştere” a acestui templu al cărţii, zi care va rămâne înscrisă cu litere de aur în cronica sa.Începându-și activitatea cu numai 1.250 de volume – fiind prima bibliotecă din oraș – şi având să rămână pentru destul timp singura instituţie de cultură de acest tip – a beneficiat de atenția și interesul tututor organizaţiilor comerciale şi economice, a unor forţe politice şi de sprijinul cetăţenilor oraşului. În aceste zece decenii de existență, Biblioteca a acumulat multe realizări, dar a întâmpinat și greutăți. An de an, biblioteca se dezvoltă, îşi amplifică activităţile, sporindu-şi prestigiul pe plan local şi chiar naţional. Tânăra instituţie și-a completat continuu tezaurul de publicații, în 1948 avea în fond 16.000 unităţi de bibliotecă, în 1990 deţinea 335.500 unităţi de bibliotecă, cu o structură tematică enciclopedică ce satisface interesele de lectură, studiu şi informare ale tuturor categoriilor de cititori, de la elevi şi studenţi la cadrele universitare, specialişti, cercetători. Acest patrimoniu cu o valoare deosebită conţine în colecţiile sale lucrări rarisime ca: Ab urbe condita de Titus-Livius (imprimată la Veneţia în 1520), Cazania lui Varlaam (imprimată la Iaşi în 1643), Biblia lui Șerban Cantacuzino (imprimată la Bucureşti în 1688). Trecerea timpului a însemnat, desigur, modernizare. Au fost implementate servicii noi, unele destinate simplificării muncii bibliotecarilor, iar cele mai multe dedicate cititorilor ce îi treceau pragul. Până să ajungă la stadiul actual – bibliotecă judeţeană, enciclopedică şi ştiinţifică – instituția a parcurs, în aceşti 100 de ani de existenţă, etape succesive, fiecare în parte având caracteristici specifice, determinate de o multitudine de factori, definitorii fiind cei de ordin economic, social, politic şi cultural. Ajunsă frumos şi onorabil la a 100-a aniversare, Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” este o entitate distinctă în sistemul instituţiilor info-documentare şi ştiinţifice din ţară, vector al culturii, educaţiei şi ascensiunii spirituale a comunităţii prahovene. Prin realizările pe care le-a obţinut de-a lungul drumului parcurs, biblioteca s-a afirmat ca portal deschis continuu spre cunoaştere, informare şi educare, ca laborator de cercetare şi creativitate, ca instituţie performantă cu servicii şi produse de calitate, axate pe nevoile utilizatorilor şi orientate spre promovarea valorilor autentice, ca partener activ în realizarea unor ambiţioase proiecte profesionale şi culturale de anvergură naţională şi internaţională”.