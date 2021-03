Guvernul britanic are în plan să mai relaxeze din restricțiile vamale post-Brexit asupra importurilor de alimente dar și de alte importuri esențiale dinspre Uniunea Europeană pentru a evita situația în care se va ajunge la penurie și rafturi goale în supermarketurile din Regat, relatează The Guardian, potrivit Digi 24 și Hotnews. Conform unor surse citate de presa britanică, guvernul de la Londra are în vedere să relaxeze controalele asupra importurilor începând cu 1 aprilie și să renunțe la controalele și mai stricte, care ar fi inclus inspecții fizice, și care ar fi urmat să fie implementate din 1 iulie. Astfel, importurile de hrană din UE în Marea Britanie ar putea intra în țară fără prea multe verificări, în contextul în care ultimele două luni au arătat cât de mult a afectat Brexit comerțul britanic. Exportatorii britanici au fost loviți puternic de noile reguli și reglementări de la graniță după intrarea în vigoare oficială a Brexitului de la 1 ianuarie 2021, unii ajungând chiar la concluzia că există costuri mult prea mari pentru comerțul UE-UK. Din acest motiv, guvernul britanic are motive să se teamă că aceeași situație va fi valabilă și pentru exportatorii europeni de alimente și hrană spre UK, iar întârzieri ale acestor exporturi ar însemna un dezastru pentru piața britanică.

Pentru a da companiilor timp să se adapteze la noile reguli, guvernul de la Londra a decis ca importurile din UE să funcționeze cu mai puține reguli până pe 1 aprilie. De la acea dată, însă, pe baza noilor planuri, toate produsele de origine animală precum carnea, lactatele sau mierea, vor putea intra în Marea Britanie doar după ce a fost făcută o documentație riguroasă, care va include certificate veterinare, acolo unde este necesar. Mai mult, începând cu 1 iulie, planurile includeau verificări fizice ale produselor și declarații vamale pentru ca acestea să poată intra în țară. Toate aceste planuri au fost date peste cap de efectele dezastruoase ale Brexit asupra comerțului britanic, iar guvernul de la Londra are în vedere să renunțe la o parte dintre ele de teama de a nu ajunge ca rafturile magazinelor să fie goale din primăvară. Agenția din UK care se ocupă de responsabilitate bugetară (Office for Budget Responsability) a reiterat că barierele impuse la graniță din cauza Brexit duc la o scădere de 4% a productivității pe termen lung.