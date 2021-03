Nicoleta Dumitrescu

E clar că, după un an de la instalarea oficială, la nivel global, a pandemiei, oamenii nu mai au răbdare, iar asta se vede și în România. Oamenii nu mai au răbdare să păstreze distanţa, nu mai vor restricţii, nu mai vor să poarte masca de protecţie a feţei, vor socializare, dovadă petrecerile și mesele întinse prin cluburi, nelipsite mai ales la sfârșit de săptămână, unde apropierea între persoane este la fel ca în vremurile bune, deși organizarea acestor reuniuni este interzisă, cei depistaţi fiind pasibili de amenzi.

Ce este și mai clar este faptul că și în România, ca peste tot în lume, coronavirușii au venit puhoi, cocoţaţi, ţanţoși, pe valul trei. Val care este și mai agresiv din cauza noilor tulpini ale virușilor care sunt și mai contagioși. Motiv pentru care, deja, în alte state, inclusiv europene, mult mai dezvoltate și bogate decât România, se ia în calcul prelungirea regulilor stricte, chiar a carantinării impuse, în unele cazuri, de la începutul acestui an. Nu s-a dorit acest lucru, dar s-a considerat că altfel nu se poate, impunerea unor reguli, inclusiv aceea care vizează libertatea de mișcare, fiind considerate mai mult decât necesare ca să poate fi redusă, cât de cât, contaminarea în masă a populaţiei.

În Germania, de pildă, la magazin, în afara acelora care comercializează produse alimentare, fie că este vorba despre cumpărarea unei cămăși ori rochii, a unei perechi de pantaloni, de pantofi sau de ciorapi, accesul se face cu o programare iniţială, făcută în sistem on-line, prezenţa în interior fiind acceptată pentru un anumit interval orar, în caz de depășire a timpului alocat persoana în cauză fiind obligată să părăsească incinta. În România, măsura menţionată este aplicată de ceva vreme și de unele unităţi bancare, însă marile centre comerciale rămân, în continuare, pentru mulţi dintre români, un refugiu pe timp de pandemie, o modalitate de ”clătire a ochilor” dar și de socializare, în ideea de a mai vedea care sunt noile tendinţe ale modei, la încălţăminte sau îmbrăcăminte etc.

Cât privește distanţarea între persoane, unii o respectă, alţii ba, existând nenumărate cazuri în care, în mijloacele de transport în comun, atenţionarea unei persoane că nu poartă masca de protecţie se lasă inclusiv cu cotonogeală! Și cu siguranţă că pot fi destule exemplele în care unele persoane iau în serios existenţa coronavirusului sau îl bagatelizează, chiar și după un an de pandemie.

E greu însă să se impună constrângeri, mai ales în contextul în care așteptarea pare că nu se mai termină, iar de acest lucru profită, de pe margine, și cei care au un anumit statut, obţinut inclusiv prin vot, precum este celebra senatoare Șoșoacă, deja campioană la amenzi, ultimele fiind primite în urma participării, la sfârșitul săptămânii trecute, la mitingul organizat în București de către cei care consideră că purtarea măștii sanitare de protecţie nu trebuie să mai fie obligatorie.

Este adevărat, nu este singura persoană din rândul ”oficialilor” care consideră restricţiile impuse din cauza pandemiei drept ”o prostie”, nu puţini fiind și cei care, inclusiv feţe mari bisericești, consideră că pot exista și excepţii… mai presus de lege, respectiv a prelungirii stării de alertă, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale! Excepţii însușite și de cei care vor cu orice preţ să transmită faptul că sunt mai evlavioși decât alţii, în cazul de faţă fiind chiar și liderul PSD, care a declarat recent, într-o emisiune televizată, că în noaptea de Înviere va merge la biserică, indiferent de restricţiile de circulaţie care ar putea fi impuse și în acest an de Paște, și că va plăti amenda, însușindu-și fapta!

Oricum, dincolo de aceste exemple, singura soluţie este responsabilitatea, a fiecărei persoane în parte, mai ales că, după cum s-a văzut, coronavirușii nu ţin cont nici măcar de statutul social al celui de care se agaţă, confirmaţi fiind inclusiv cei cu sânge albastru!