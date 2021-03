V. Stoica, F. Tănăsescu

Magistrații de la Judecătoria Ploiești au decis, ieri, condamnarea la patru ani și opt luni de închisoare a cetățeanului egiptean Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid, de 42 de ani, acuzat de tentativă la tâlhărie și distrugere, după ce la mijlocul lunii decembrie 2020 a pătruns într-o casă de schimb valutar din centrul Ploieștiului și, după o tentativă eșuată de a face rost de bani, a incendiat intrarea în incinta acesteia.

Soluția pronunțată ieri de magistrații de la Secția Penală a Judecătoriei Ploiești:

„În temeiul art. 32 C.pen. rap. la art. 233 C.pen cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la tâlhărie. În temeiul art. 233 Cod Penal rap. la art. 67 alin.2 Cod Penal cu aplicarea art. 66 alin.1 lit.a), b) c) şi n) C.pen., interzice inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a se afla pe teritoriul României, dreptul de a comunica cu persoanele vătămate Rândaşu Elena Andreea şi Dumitru Florentina Lia sau de a se apropia de aceasta pe o durată de 4 ani, pedeapsă care se execută potrivit art. 68 alin.1 lit.c) C.pen şi art. 68 alin.2 C.pen. (în legătura cu pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 litera c) C.pen..). În temeiul art. 65 alin.1 C.pen. raportat la art. 66 alin.1 lit.a) şi b) şi n) C.pen., aplică inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a comunica cu persoanele vătămate… sau de a se apropia de aceasta, pedeapsă ce se execută potrivit dispoziţiilor art. 65 alin.3 C.pen. 2. În temeiul art. 253 alin. 4 C.pen cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, În baza art. 39 alin. 1 lit.b C.penal, aplică inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv un spor de 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie potrivit art. 60 C.pen. În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal, raportat la art. 67 alin. (1) Cod penal, interzice inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a se afla pe teritoriul României, dreptul de a comunica cu persoanele vătămate Rândaşu Elena Andreea şi Dumitru Florentina Lia sau de a se apropia de aceasta pe o durată de 4 ani, pedeapsă care se execută potrivit art. 68 alin.1 lit.c) C.pen.şi art. 68 alin.2 C.pen. (în legătura cu pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin. 1 litera c) C.pen..). În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal rap. la art. 65 alin.1 C.pen. raportat la art. 66 alin.1 lit.a) şi b) şi n) C.pen., aplică inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a comunica cu persoanele vătămate Rândaşu Elena Andreea şi Dumitru Florentina Lia sau de a se apropia de aceasta, pedeapsă ce se execută potrivit dispoziţiilor art. 65 alin.3 C.pen. În temeiul art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare, aplicată inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid prin prezenta, durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 04.01.2021 la zi . În temeiul art. 399 alin.1 C.proc.pen. menţine măsura arestului preventiv cu privire la inculpatul Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid, pentru o perioadă de 60 de zile, dispoziţie executorie în temeiul art. 399 alin.4 C.proc.pen. de la data prezentei. În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul inculpatului Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. Ia act că persoanele vătămate Rândaşu Elena Andreea şi Dumitru Florentina Lia nu s-a constituit părţi civile în cauză. În temeiul art. 23 alin. (2) rap. la art. 25 şi la art. 397 C.proc.pen. cu aplicarea art. 1357 şi urm. C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă S.C. Speed Transfer S.R.L. – la sediul social din mun. Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 55, bl. 2, sc. 1, ap. 16, sector 4 sau sediul central din mun. Bucureşti, bld. Lascăr Catargiu, nr. 4, sector 1, şi obligă pe inculpatul Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid, la plata sumei de 1 571,61 de lei către partea civilă cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid, aferent camerei preliminare şi fazei de judecată, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Prahova. Dispune traducerea prezentei hotărâri, urmând ca în temeiul art. 273 alin. 4 Cod Proc. Pen. cheltuielile aferente interpretului din prezenta cauză, să rămână în sarcina statului. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă pe inculpatul Ayyad Raafat Mahmoud Elsaid la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 23.03.2021. Document: Hotarâre 456/2021 23.03.2021”.

Conform anchetatorilor, pe 22 decembrie 2020, cetățeanul egiptean a intrat, în jurul orei 11.40, în casa de schimb valutar de pe strada Cuza Vodă din Ploiești, a stropit ușile și geamurile imobilului cu produs petrolier și, sub amenințarea incendierii cu ajutorul unei brichete, le-a cerut celor două angajate banii existenți în momentul respectiv în unitate. Pentru că nu a reușit să obțină banii, bărbatul a aprins produsul aruncat la intrarea în casa de schimb și a fugit. Cele două angajate au fost nevoite să treacă prin flăcări pentru a scăpa cu viață, iar una dintre ele a suferit și arsuri în urma incidentului.