Florin Tănăsescu

Cu ură mă gândesc şi-acum la profu’ de mate. Cu nostalgie, la doamna profesoară Eugenie din şcoala generală!

– Ca să înţelegeţi cum arată planul înclinat: Vânzătoarea vă taie bucata de salam nu perpendicular, ci obtuzunghic! Să pară mai mult!, ne-a explicat ca la proşti geometria plană.

Îl voi urî mereu pe-acel profesor.

– Cât costă salamul?

– Taci şi urcă panta. Urmează ora de Geografie!

– Noi suntem pe salam, acum?

– E doar un drum – plan înclinat, dacă n-ai băgat la cap.

Cu ură mă gândesc la profu’ de mate. Cu nostalgie, sigur, la Doamna Eugenie!

– Ai uitat să aminteşti de spirale! 50 de bani una!

– Spirala era desertul! Dar, Eugenia…

– 65 de bani, împachetată. Una jumate, la un leu.

Şcoala era într-o depresiune de pe Valea Cricovului. Ca unele şcoli din toată ţara. Mai sus, Alimentara!

În recreaţia mare, urcam panta salamului. Fiecare dintre noi – „copii săraci şi sceptici ai plebei proletare” – aveam în buzunar…

– Un leu!

– Exact. Atât costa o eugenie şi jumate.

Gestionara ne ştia după nume. Eu nu mai ştiu cum o cheamă.

– Cu profu’ de mate ce socoteli mai ai?

– Întreabă-mă de cel de Geografie!

„Terra este rotundă. Are pământ, mări, oceane. Multă, multă apă”, ne spune tovarăşul profesor.

– Eu cred că Terra asta este plată. Mai are şi câte-o pantă, care duce la câte o Alimentară. Aia din plai!, vorbesc singur în mall.

– Mai doriţi ceva?, întreabă casiera.

– Eugenie de un leu!

– N-avem!

Cu ură mă gândesc la profu’ de Mate.

În rest, cred că Terra este o fată care are multă, multă apă. Nici sărată, nici dulce. Doar plată. Ca viaţa toată.

Panta există şi acum. Generaţii de elevi – cu iluzii mai puţin sau mai mult făcute scrum – alunecă azi pe ea.

Doamna Eugenie? A existat. Cândva!