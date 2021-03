N. Dumitrescu

Ieri, în sistem videoconferință, noua echipă de conducere a Instituției Prefectului Prahova – Cristian Ionescu, prefect, Alexandru Florin Vane și Marius Felix Bulearcă, subprefecți – a depus jurământul de învestire în funcție. Dacă subprefecții se află la debutul lor în activitate, în cazul prefectului este vorba despre o continuare a activității în funcție, ca urmare a susținerii politice primite, având în vedere faptul că, începând de astăzi, 5 martie, intră în vigoare modificările aduse la Statutul prefectului și subprefectului care le oferă acestora posibilitatea să fie și membri de partid, situație care nu era posibilă până acum. Astfel, cei trei sunt acum, oficial, și oameni politici, primii doi fiind liberali, iar cel de-al treilea membru al Alianței USR PLUS, aceștia, ca și ceilalți prefecți și subprefecți din țară, urmând să răspundă cu funcția și pentru punerea în aplicare a programului de guvernare. Practic, partidele aflate acum la guvernare – PNL, Alianța USR PLUS și UDMR – și-au asumat în mod public, ieri, pentru prima dată în ultimii zeci de ani, faptul că și reprezentanții Guvernului în teritoriu pot fi numiți pe criteriu politic, deși, pe ocolite, nici până acum nominalizările de prefect și subprefect nu se făceau fără sprijinul liderilor partidelor ajunse la putere. Cristian Ionescu și-a început activitatea ca reprezentant al Guvernului în teritoriu în județul Prahova în decembrie 2019 și a înlocuit-o în funcție pe Mădălina Lupea, cei doi noi subprefecți înlocuindu-i în funcție pe Constantin George Brezoi și Mădălina Rozalia Petcu, ceea ce înseamnă că, practic, la Instituția Prefectului Prahova, acum, conducerea este politică și exclusiv masculină! De menționat faptul că Marius Felix Bulearcă a renunțat miercuri la statutul de consilier județean prahovean din partea Alianței USR PLUS, câștigat la alegerile locale de anul trecut, în timp ce Alexandru Florin Vane vine ca subprefect din poziția de director la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Prahova. ” Mă bucur că voi continua activitatea începută în decembrie 2019 și, de asemenea, mă bucur că voi avea lângă mine doi noi colegi, profesioniști. Vom fi o echipă unită și sperăm să depășim toate problemele care vor apărea, mai ales în ceea ce privește provocările pandemiei, astfel încât să putem reveni la o viață normală”, a ținut să declare prefectul Cristian Ionescu.