N. Dumitrescu

Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Prahova, în această săptămână instituției i-a fost repartizat primul lot de bilete de tratament pentru anul 2021. Este vorba despre 93 de bilete, toate în stațiuni ale Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă – unitate aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice – respectiv la Pucioasa, Amara, Sărata Monteoru. Din totalul biletelor aferente acestei serii, 18 vor fi acordate în mod gratuit, în conformitate cu prevederile legale, anumitor categorii de beneficiari – veterani, persoane persecutate politic, persoane cu handicap etc. Prahoveniii care doresc să plece în stațiune pot depune cererile pentru obținerea unui bilet de tratament fie personal la sediul instituției, fie prin email la adresa office@pensiiprahova.ro. Formularele noi de cerere pot fi descărcate de pe site-ul Casei Județene de Pensii Prahova, www.pensiiprahova.ro, iar dacă documentele sunt trimise prin email, solicitanții trebuie să treacă și numărul de telefon la care urmează să fie contactați pentru a se prezenta să își achiziționeze biletele la data și la ora indicate.

Repartizarea biletelor de tratament balnear nu se mai face în funcție de ordinea depunerii cererilor, adică în funcție de primul venit – primul servit, ci în baza unui punctaj pe care fiecare pensionar îl obține în baza unor criterii distincte – pentru pensionari, asigurați, persoane cu handicap sau beneficiari de legi speciale. Astfel, fiecare solicitant obține un anumit punctaj în funcție de: cuantumul pensiei, categoria de pensie, frecvența cu care a mers la tratament balnear în ultimii doi ani, gradul handicapului (după caz), nemaiavând nicio relevanță (în ponderea punctajului) data la care depune, la casa de pensii, cererea de acordare a biletului de tratament. Cererile trebuie depuse cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament, durata sejurului fiind de 16 zile, iar în cazul tratamentului balnear de 12 zile. Pentru obţinerea unui bilet de tratament este necesară depunerea următoarelor acte: cererea tip de acordare a biletului de tratament; biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original), copie de pe ultimul cupon de pensie și actul de identitate. Anul trecut, conform informațiilor primite de la Casa Județeană de Pensii Prahova, au fost valorificate 2.425 de bilete de tratament, din care 520 au fost eliberate în mod gratuit.

Legat de programele de recuperare în stațiuni prevăzute la nivel național, recent, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a ținut să precizeze că suma alocată anul acesta pentru bilete de tratament balnear destinate pensionarilor este cu peste 60% mai mare decât cea cheltuită anul trecut în acest scop, adică 200 milioane lei în 2021 față de 120 milioane lei în 2020. ”Am stabilit suma de anul acesta pornind de la procentul biletelor de tratament efectiv valorificate anul trecut, când gradul de ocupare a fost de doar 40%. Astfel, anul acesta vom contracta aproximativ 103.000 bilete de tratament, în condițiile în care anul trecut au fost folosite 67.000. Nu este așadar vorba despre o diminuare a alocării față de ceea ce a fost anul trecut, așa cum susțin unii vechi practicieni ai manipulărilor pe seama pensionarilor, câtă vreme suma respectivă a fost de fapt utilizată la o treime, din motive legate de pandemie. Pentru 2021, an în care se mențin anumite condiționări ale pandemiei, o alocare de 200 de milioane de lei, repet, cu 60% mai mult decât ce s-a cheltuit anul trecut, este una realistă și acoperă nevoile de tratament ale pensionarilor. Contractul cu Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă a fost deja semnat, iar pe 23 martie 2021 este programată prima serie dintre cele 17 serii de plecare în stațiuni balneare”, a precizat ministrul Muncii.

Reamintim faptul că, anul trecut, din cauza pandemiei, respectiv a instituirii stării de urgență la nivel național, activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear prin intermediul sistemului pe care îl administrează și îl gestionează Casa Națională de Pensii Publice a fost sistată din 16 martie și reluată pe data de 16 iunie 2020.