Nicoleta Dumitrescu

Dacă situația existentă în momentul de față în ceea ce-i privește pe cei care formează coaliția aflată la guvernare nu ar da semne că istoria se repetă, mai că ar exista posibilitatea ca politicienii de acum să fie altfel în comparație cu ceilalți care au lăsat locul liber. Dar, nu. Oricât s-ar strădui ei, prin vorbe meșteșugite și declarații incluse în categoria celor care ar trebui să poarte eticheta sincerității, microbul puterii se dovedește a fi mai molipsitor chiar și decât coronavirușii, urcați acum pe valul al treilea!

Invitat la una dintre televiziuni, liderul UDMR avea să declare, zilele trecute, că își dorește o continuitate pentru opt ani a actualei coaliții guvernamentale. Iar dorința aceasta și-a exprimat-o uitându-se în ”Revisalul” de la Palatul Victoria, unde au fost contabilizate, din anul 2012, nu mai puțin de 11 guverne! Mai exact, 11 guverne în opt ani! În context, susținând că acum există o coaliție stabilă, acesta și-a exprimat speranța că guvernul actual va fi, prin urmare, unul stabil, care să reziste cel puțin patru ani, iar dacă ”treaba merge sincer, coerent, corect și explicăm deciziile grele, atunci nu are cum să nu fie bine pentru toți”!

Problema este însă cum se poate traduce sintagma bine pentru toți! Nu de alta, dar de când au început negocierile pentru împărțirea funcțiilor guvernamentale, acestea par că nu se mai termină, de la o săptămână la alta apărând noi posturi pentru care este nevoie de târguială, mai rău ca la piață.

Astfel, după funcțiile de miniștri, de secretari de stat, de consilieri, de directori, respectiv posturile de pe palierele doi și trei din Guvern, mai nou negocierile s-au opintit pe alte funcții, extrem de râvnite și ele, din cauza faptului că sunt considerate a fi cu mare vizibilitate și trecere la popor.

Este vorba despre funcțiile de la TVR, Radio, Agerpres și Avocatul Poporului care, deși au fost anunțate și ele drept prioritare pentru actuala coaliție, noile numiri par că bat un pic pasul pe loc. Motivul? Ciondăneala între partidele aflate la guvernare, evident, privind împărțirea acestor funcții. Iar pe surse a transpirat faptul că negocierile s-au blocat tocmai în urma neînțelegerilor dintre PNL și UDMR! Ei, cum rămâne cu dorința liderului UDMR potrivit căreia dacă ”treaba merge sincer, coerent, corect și explicăm deciziile grele, atunci nu are cum să nu fie bine pentru toți”!?

Rămâne ca-n gară, mai bine zis așa cum a fost, de fapt, întotdeauna, în politica românească! Înainte de a se încerca să se pună în aplicare schimbările promise, prima grijă a politicienilor ajunși la putere a fost cea a funcțiilor. Iar negocierile, după cum s-a văzut, au fost și încă mai sunt pe posturi, întrucât nimeni nu pare că este dispus să cedeze, când la mijloc sunt interesele, dar mai ales imaginea de partid câștigător.

Prin urmare, degeaba s-a făcut contabilizarea faptului că în opt ani în condica de la Palatul Victoria au semnat 11 guverne! Dacă, dincolo de toate, miza a rămas, încă de la început, tot ocuparea posturilor cheie, atunci e clar că nici cei de-acum nu au reușit să învețe din greșelile foștilor. Ideea este însă că, de fapt, niciodată în politica românească nu se va putea învăța din greșeli deoarece, cu mici excepții, liderii politici au rămas cam aceiași. Iar viziunea lor despre putere s-a văzut care este încă de la împărțirea funcțiilor în Parlament și în Guvern, mai ales între șefii de partide. Prin urmare, politica negocierilor ”bine pentru toți” va rămâne și în cazul actualei coaliții tot pe principiul ”una mie (funcție), una ție”!