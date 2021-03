Toate pensiile speciale pot fi desființate, cu excepția celor ale magistraților, dacă parlamentarii vor dori, a spus, la TVR 1, Avocatul Poporului, Renate Weber, care afirmă că la desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a primit multe telefoane de la liberali să atace actul normativ, potrivit Mediafax şi Hotnews.

„Vai de mine! Mi-au înroșit telefonul. Niciodată… Eu, de când sunt în funcția asta, niciodată nu am primit atâtea telefoane câte telefoane am primit pentru pensiile parlamentarilor. Cei mai mulți erau din PNL. În toată perioada asta (m-au sunat – n.r.) să atac la CCR. Cei care m-au sunat nu mai erau parlamentari. În loc să se ducă să facă lobby la colegii lor de partid, făceau la mine, să atac, când o să fie votată. La un moment dat chiar așa mi s-a spus: ce mai ai de pierdut, oricum te revocă. Cam ăsta e caracterul oamenilor care nu vor să înțeleagă că nu am motiv de neconstituționalitate”, declară la TVR Renate Weber.

Ea precizează că CCR a decis că doar pensiile speciale ale magistraților nu pot fi desființate.

„Am o decizie a CCR care spune foarte frumos că o singură categorie profesională, cea a magistraților, are suport constituțional pentru acest tip de pensie de serviciu. Deci, au început cu parlamentarii. Dacă mâine vor, mâine pot să dea legi pentru fiecare celelalte categorii”, a adăugat Weber.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat recent legea prin care parlamentarii rămân fără pensii speciale.

Plenul reunit al Parlamentului a votat, pe 17 februarie, proiectul de lege al PSD privind eliminarea pensiilor speciale pentru deputați și senatori, după ce comisia de statut a respins cele două inițiative legislative ale PNL și USR. Cu 357 de voturi pentru și niciun vot împotrivă, eliminarea pensiilor speciale a fost adoptată.

Potrivit legii, de la data intrării sale în vigoare, încetează plata indemnizațiilor pentru limită de vârstă acordate în baza prevederilor Legii privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Statutul deputaților și senatorilor prevedea ca parlamentarii care îndeplinesc condițiile vârsta de pensionare au dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizație pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeși pentru un nou mandat.

Cuantumul indemnizației se acorda în limita a 3 mandate și se calcula ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Cuantumul net al indemnizației pentru limită de vârstă nu putea fi mai mare decât venitul net corespunzător unei indemnizații brute lunare a unui deputat sau senator aflat în exercițiul mandatului. Pentru mandate incomplete, indemnizația pentru limită de vârstă se calcula proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat parlamentar.

Statul român plătește aproximativ 37 de milioane lei pentru pensiile speciale a 870 foști parlamentari.