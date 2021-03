N. D.

În scopul prevenirii răspândirii comunitare a infectării cu noul coronavirus, Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatului Poporului a anunțat că audienţele la sediu rămân suspendate. Până la reluarea acestei activități, cetăţenii pot beneficia în continuare, în mod gratuit, de serviciile acestei instituţii solicitând sprijin fie telefonic, la numărul 0244 593 227, fie prin transmiterea petiţiilor prin poştă pe adresa Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155, etaj I, dar și prin transmiterea petiţiilor prin e-mail, pe adresa avpprahova@avp.ro. Problemele reclamate trebuie să fie expuse pe scurt şi să evidenţieze dificultăţile pe care cetăţenii le întâmpină în relaţia cu autorităţile publice, drepturile încălcate, demersurile întreprinse în mod personal pentru respectarea drepturilor lor şi să aibă anexate, în copie, documente relevante. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de orice fel de taxă, conform legislației ce vizează organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Instituţia Avocatul Poporului are sediul central în Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar pentru a facilita accesul tuturor cetăţenilor la serviciile sale, în teritoriu funcţionează 14 birouri. Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, şi are în competenţa sa teritorială judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa.

Reamintind prahovenilor că este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de oricare altă autoritate publică din România şi având drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, reprezentanții Biroului Teritorial Ploiești au precizat faptul că nu intră în competenţa sa actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului. Audiențele la această instituție au fost suspendate în luna martie anul trecut, din cauza pandemiei. În 2020, la sediul din Ploiești au fost înregistrat peste 1.100 de apeluri telefonice, cele mai multe – peste 800 – fiind din Prahova, dar și peste 400 de petiții, cele mai multe fiind transmise tot de către prahoveni. Nemulţumirile cetăţenilor au vizat încălcarea de către autorităţile publice a reglementărilor constituţionale privitoare la dreptul de petiţionare, cele referitoare la un nivel de trai decent – cu precădere cuantumul pensiilor şi modul de calcul al acestora, dreptul de proprietate privată, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, dreptul la ocrotirea sănătăţii, la învăţătură, aspecte legate de protecţia copiilor şi a tinerilor ori a persoanelor cu handicap. De asemenea, persoanele care s-au adresat Biroului teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului au reclamat faptul că autorităţile administraţiei publice fie nu au soluţionat cererile acestora, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete, nefiind soluţionate problemele reclamate, refuzul soluţionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului creând persoanelor în cauză dificultăţi în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constituţionale.