Florin Tănăsescu

Era praful cât casa pe bibliotecă. Prostia prostiilor: m-am apucat să o curăţ de scame. Nu vă miraţi ! Bibliotecile nu mai au pe rafturi decât puţine cărţi. Cum ar fi „Cuvinte potrivite” ale vremurilor de azi..

Cea mai la îndemână carte îmi era…

– Biblia!, îmi spune Scarlett O’Hara.

– Cartea de telefoane. Pe ea pun mâna.

Am deschis-o la litera M. Era scris numărul de telefon al unei persoane: „Mâine”. Scarlett – ce n-o suport pe americanca asta – zâmbea de nerozia mea.

– Alo!

– Da, cu ce vă putem ajuta?

– Vreau să vorbesc cu ziua de mâine…

– Sorry, reveniţi poimâine! Acum este în şedinţă.

Scarlett nu s-a mai putut abţine de râs. A vărsat şi un pic de cafea pe coperţile cărţii „Pe rănile pământului”. Filele erau albe. A scris pe una dintre ele: „Până la urmă, şi poimâine e o zi!”.

– Eu ştiam că ţi-ai pus speranţa în mâine!

– E ocupată, n-ai auzit?

– Tu nu eşti O’ Hara…

– Târziu ţi-ai dat seama! Sunt Ţara!

Plictisită, a început să răsfoiască „Scarlett la treizeci de ani”.

– De unde ai cartea?

– De la oferta de Black Friday. S-a vândut ieftin. Doar doi lei. Este Istoria voastră.

Mă plictiseam şi aşteptam ziua de mâine.

– Ştii ceva? Hai să ne ocupăm timpul cu altceva. Nu te mai gândi la ce va urma! Joci dame?

– Da! În aşteptarea zilei de mâine, joc cum îmi dictează alţii.

– Citeşti?

– Sigur! „Aşteptându-l pe Godot”. Nici nu mai ştiu dacă până la urmă vine…

Cu zâmbet ironic – of, cât am iubit-o cândva pe fiinţa asta! – Scarlett croşeta motive pentru o zi de vineri, 22 decembrie, în urmă cu treizeci şi ceva de ani, când Ţara a fost scoasă la mezat.

– Alo!

– Da, cu ce vă putem ajuta?

– Vreau să vorbesc cu ziua de mâine!

– Sorry, reveniţi poimâine! Acum este în şedinţă.

Mă-ntorc la nesuferita de Scarlett. Plecase. Pe bibliotecă era un bilet: „Îmi pare rău. Nici eu nu mai pot croşeta motive pentru ceva ce nu mai vine”.

Adorm cu gândul că şi mâine va fi o altă zi.

Probabil aia de ieri. Sigur, cea de alaltăieri…