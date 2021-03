George Marin

Materialul de față a fost gândit pentru publicare încă de săptămâna trecută, în momentul în care 11 echipe din Liga a II-a trăgeau nădejde să ocupe unul din primele șase locuri care duc la lupta finală pentru accederea la stupul plin cu euro-tv-mierea primei ligi. Deși materialul este unul realist, bazat pe cifre, l-am amânat gândindu-mă ca nu cumva acesta să fie socotit drept defetist tocmai în preajma unui meci decisiv, cel contra Mioveniului. Ar fi putut submina moralul echipei, ar fi putut bla, bla bla și încă o mie de bla, bla-uri… Acum, constatând că este încă de actualitate, l-am reluat și am adăugat doar ultimul paragraf, cel care dă concluzia prezentă și în titlu. Concluzia la care am ajuns eu – și nu numai eu – putea fi spusă foarte simplu „din prima”, fără ocolișuri. Dar, trebuia demonstrată, așa cum am făcut-o mai jos. Urmăriți, vă rog!

Pentru a te situa în prima jumătate a duzinii – acceptați, vă rog, rotunjirea lui 11 la 12 – trebuie să știi unde te afli în grup. Am luat în calcul doar meciurile jucate între primele 11 echipe clasate înainte de etapa a 20-a, astăzi aflată încă în curs de desfășurare, chiar dacă eu o consider Metaloglobus drept o echipă prea puțin interesată de promovare. Dar, prin rezultatele obținute, echipa bucureșteană a fost implicată în lupta pentru primele locuri și nu putea fi scoasă din calculele făcute. Mai trebuie aruncată o privire atentă asupra tuturor cifrelor, pentru că echipele nu au beneficiat de același număr de jocuri acasă și în deplasare, din cauza formulei adoptate pentru această ediție de campionat. Una specială, dar care s-a dovedit a fi extrem de interesantă, spectaculoasă și generatoare de suspans ca nicio alta.

Ierarhia generală la finele etapei a 19-a arăta, pe scurt, așa:

1. ASU Poli 18j, 32 p (18-12, +6);

2. U. Craiova 1948 17j, 31p (28-15, +13);

3. Viitorul Tg.-Jiu 17j, 31p (31-25, +6);

4. Farul 18j, 31p (24-18, +6);

5. Călărași 17j, 31p (23-17, +6);

6. U. Cluj 18j, 29p (19-17, +2);

7. PETROLUL 17j, 28p, (28-14, +14);

8. Miercurea Ciuc 17j, 28p (22-15, +7);

9. Metaloglobus 17j, 27p (22-11, +11);

10. Mioveni 17j, 27p (17-10, +7);

11. Rapid 17j, 27p (25-26, -1).

Mai erau două etape de disputat care cuprindea șapte meciuri contând pentru acest clasament ad-hoc, între care Petrolul – Mioveni și U. Cluj – Petrolul. Doar Timișoara nu mai avea de jucat cu niciuna dintre celelalte echipe luate în calcul pentru prezența în play-off.

Considerând meciurile intra-duzină – să le numim așa – a rezultat următorul clasament desfășurat:

Loc Echipa Jocuri Câștigate Egaluri Pierdute Golaveraj Puncte

1 Poli Timișoara 10 5 3 2 7-6 18

2 U Craiova 1948 9 5 2 2 14-7 17

3 Călărași 8 5 2 1 8-6 17

4 Miercurea Ciuc 9 4 2 3 13-9 14

5 U Cluj-Napoca 9 4 1 4 7-9 13

6 Rapid 8 4 0 4 9-15 12

7 Farul 9 3 2 4 11-11 11

8 PETROLUL 8 3 1 4 7-7 10

9 Metaloglobus 9 3 1 5 6-8 10

10 Mioveni 9 2 3 4 8-8 9

11 Viitorul Tg.-Jiu 8 2 1 5 9-14 7

Unde eram noi? Pe 8! Nu printre primele 6! Surprinde, între altele, numărul mic de puncte realizat de echipa lui Stoican, Viitorul Târgu-Jiu, în neconcordanță totală cu poziția a treia pe care se afla înaintea rundei cu numărul 20. De aceea, am vrut să vedem câte puncte au realizat echipele luate în discuție în compania celorlalte competitoare, să vedem dacă, într-adevăr, un campionat se câștigă și dacă nu pierzi nimic în fața echipelor mici. Pe scurt, a rezultat următoarea situație:

1.Viitorul Tg.-Jiu 24p; 2. Farul 20p; 3-4. PETROLUL, Mioveni 18p; 5. Metaloglobus 17p; 6. U. Cluj 16p; 7. Rapid 15p; 8-11. ASU Poli Timișoara, U. Craiova 1948, Călărași, Miercurea Ciuc 14p.

Aici stăm mai bine, deși, iată, acum plângem după punctele pierdute acasă cu Slatina (1-1) și cu Aerostar (1-4). Chiar dacă s-a disputat la Mogoșoaia și chiar dacă am avut o situație specială în acel moment, meciul cu Aerostar nu trebuia pierdut! O echipă care țintește promovarea – obiectiv declarat răspicat deja de atâta amar de vreme! – nu are voie să piardă, nici chiar prezentând garnitura secundă, în fața unei echipe care abia se târăște în competiție!

Haideți să defalcăm clasamentul general dintre cele 11 în realizările de acasă și din deplasare. Cu includerea acelui U. Cluj – Farul 0-3 la „masa verde”, au rezultat următoarele:

ACASĂ: 1. ASU Poli Timișoara 7j, 12p (5-4); 2. U. Craiova 1948 4j, 9p (9-3); 3. Călărași 3j, 7p (3-1); 4. Miercurea Ciuc 5j, 7p (6-5); 5. PETROLUL 5j, 6p (4-4); 6. U.Cluj 4j, 6p (3-1); 7. Rapid 4j,6p (4-7); 8. Metaloglobus 3j, 4p (3-3); 9. Farul 4j,4p (3-5); 10. Mioveni 4j, 1p (2-5); 11. Viitorul Tg.-Jiu 5j, 1p (5-11).

Am fi printre primele șase, dar dacă ne uităm la ce rezultate am avut pe terenul nostru… Surprind realizările extrem de modeste ale Viitorului și ale Mioveniului! Dar Mioveniul a recuperat în deplasare, după cum vedem în următorul clasament:

DEPLASARE: 1. Călărași 5j, 10p (5-5); 2. Mioveni 5j, 8p (6-3); 3. U. Craiova 1948 5j, 8p(5-4); 4. Metaloglobus 6j, 6p (3-5); 5. Farul 5j, 7p (8-6); 6. U. Cluj 5j, 7p (4-4); 7. Viitorul Tg.-Jiu 3j, 6p (4-3); 8. ASU Poli Timișoara 3j, 6p (2-2); 9. Metaloglobus 6j,6p (3-5); 10. Rapid 4j, 6p (5-8); 11. PETROLUL 3j, 4p (3-3).

Iată că suntem ultimii!

Ar fi putut fi rezultatele mai bune? Desigur! Cum? Prin prezența suporterilor? Desigur, prezența lor ar fi dat un imbold esențial, deși, dacă stăm să ne amintim, nici în edițiile anterioare, cu suporteri în tribună, nu am făcut vreo mare brânză. Poate că, pe undeva, absența suporterilor a arătat exact care este balanța între competitoare. Revin la clasamentul zilei dinainte de etapa a 20-a și amintesc rezultatele împotriva primelor șase clasate ale momentului: am pierdut acasă cu Farul (1-2), Călărași (0-1) și Craiova (0-1). În deplasare am făcut egal la Viitorul Tg.-Jiu(1-1) și am pierdut la Timișoara (0-1). Cu Clujul avem programat meci în ultima etapă. Dacă tu nu bați pe niciuna din cele ce se află deasupra ta, cum poți ajunge acolo? Aceasta este concluzia care a trebuit demonstrată.

Am fi putut realiza mai mult printr-un joc de calitate superioară? Desigur! Am avut noi un asemenea joc de calitate superioară? Am avut un joc bun pentru a merita să fim acolo? Beția succesului cu prim-divizionara din Iași, din Cupa României, ne-a făcut să credem că da. Nu s-a uitat nimeni că echipa ieșeană nu era interesată deloc de Cupă, ci de menținerea ei în prima ligă. A venit Astra, tot în aceeași competiție, și ne-a arătat cum echipa de rezerve a unei echipe de prima ligă este mai bună ca a noastră. Pentru cine a avut ochi a fost clară diferența dintre cele două ligi. Apoi a venit Mioveniul care, cu un joc pragmatic și cu un ajutor dat de doi fluturași de stegulețe, „acari” cu orbul găinilor, ne-a dat un gol printre picioarele bietului Kitanov – se întâmplă multor portari! – și ne-a adus cu picioarele pe pământ, arătându-ne că am mai hrănit niște iluzii, că am mai pierdut o promovare. Am pierdut-o oare sâmbătă, contra Mioveniului? Nu, nicidecum! Tocmai ce am demonstrat că am pierdut-o mai demult. Cei doi împricinați care au greșit grav, Cosmin Vatamanu și Alexandru Filip, au sosit mult prea târziu la Ploiești pentru a fi instalați pe post de „acar Păun”.