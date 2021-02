Vaccinul anti-Covid produs de compania AstraZeneca oferă un răspuns imun bun în cazul persoanelor vârstnice, deşi în prezent există puţine date despre nivelul precis al protecţiei, a declarat Public Health England, după ce Comisia germană de vaccinare a recomandat ca acest vaccin să fie administrat numai persoanelor sub 65 de ani, întrucât datele privind eficacitatea vaccinului AstraZeneca la persoanele vârstnice sunt deocamdată insuficiente, relatează Agerpres citând agenția Reuters.

În Marea Britanie au fost vaccinate până în prezent peste 7,1 milioane de persoane cel puţin cu prima doză de vaccin AstraZeneca sau Pfizer/BioNtech, cele două vaccinuri anti-Covid-19 autorizate în această ţară.

„Atât AstraZeneca cât şi Pfizer/BioNtech sunt vaccinuri sigure şi oferă niveluri ridicate de protecţie împotriva Covid-19, mai ales împotriva formelor severe de boală”, a declarat directorul pentru Imunizare din cadrul Public Health England (PHE), Mary Ramsay. „Au fost prea puţine cazuri la vârstnici în testele clinice ale AstraZeneca pentru a examina nivelurile precise de protecţie în acest grup, dar datele privind răspunsurile imune sunt foarte bune”, a adăugat reprezentanta PHE.

Întrebat la rândul său despre opinia experţilor germani ca vaccinul AstraZeneca să fie administrat numai persoanelor cu vârste sub 65 de ani, premierul britanic Boris Johnson a răspuns că organismul britanic de reglementare în sectorul sanitar consideră că acest vaccin este eficace pentru toate categoriile de vârstă.

Conform unei evaluări provizorii publicate în decembrie în revista The Lancet după un studiu clinic la care au participat 11.636 de persoane, eficacitatea vaccinului AstraZeneca a fost cuprinsă între 60% şi 90%, în timp ce compania producătoare indică o eficacitate de circa 70%. Însă majoritatea persoanelor care au participat la testul clinic aveau vârste de până în 55 de ani, numai 8% aparţinând categoriei de vârstă 56-69 de ani.

Ministrul german al sănătăţii, Jens Spahn, a precizat că recomandarea Comisiei germane de vaccinare este deocamdată doar o propunere provizorie, o decizie urmând să fie luată după ce Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) va prezenta vineri concluziile sale privind evaluarea vaccinului AstraZeneca şi decizia sa privind autorizarea acestuia.