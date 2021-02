Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

România se află încă, din nefericire, conform statisticilor europene, în coada clasamentului privind nivelul salariului minim. Datele publicate la finalul săptămânii trecute de Eurostat – Oficiul European de Statistică – arată că România se situează pe ultimele locuri între statele Uniunii Europene, alături de Bulgaria și Ungaria, cu un salariu minim brut mai mic de 500 de euro!

Discuțiile demarate în instituțiile europene privind crearea unui cadru legislativ de aplicare a unui salariu minim european, pentru care au militat formațiunile de stânga din Parlamentul European – inclusiv colegii noștri europarlamentari din Partidul Social Democrat – sunt în totală contradicție cu măsurile de austeritate ale Guvernului Cîțu. Propunerea, susținută inclusiv de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are în vedere reducerea decalajelor între statele membre și în interiorul statelor membre, dar și standarde și condiții minime de trai pentru lucrători, astfel încât angajatul plătit cu salariul minim să poată supraviețui din sumele încasate!

La nivel european sunt discutate zilele acestea proiecte importante pentru salariații statelor membre, care să vină, treptat, în sprijinul celor mai văduviți dintre lucrătorii europeni.

În planul de redresare și reziliență, pe care îl invocă foarte des reprezentanții Coaliției de guvernare, ar trebui prevăzute fonduri pentru asigurarea creșterii salariului minim, astfel încât atât angajații, cât și firmele din România, să beneficieze de protecție în timpul crizei economice și sociale care se anunță pentru perioada următoare.

Cum se poziționează Guvernul României, format din coaliția PNL-USR-Plus-UDMR, în acest moment? În totală contradicție cu gândirea europeană; echipa condusă de Florin Cîțu este departe de aceste discuții. Chiar la polul opus, se poate spune, având în vedere măsurile de austeritate pregătite – unele deja anunțate oficial – de guvernarea de dreapta.

În timp ce instituțiile europene doresc implementarea unui cadru legislativ pentru asigurarea unor salarii minime decente în statele Uniunii, Guvernul Cîțu continuă bătaia de joc la adresa angajaților și a pensionarilor. Politica de austeritate, pe care au negat-o vehement în campaniile electorale de anul trecut, dar care a fost anunțată anul acesta, va trimite milioane de români sub pragul sărăciei. În România, salariul minim garantat a crescut cu numai 40 de lei net, din luna ianuarie 2021, în condițiile în care sunt circa 1,6 milioane de angajați cu asemenea venituri. În România, drepturile salariale sunt înghețate, așa cum se va întâmpla și cu nivelul punctului de pensie. În România, ministrul Muncii nu cunoaște nevoile financiare lunare pe care le are un pensionar și tot în România nu se ține cont de cheltuielile necesare pentru un trai decent.

În România, Guvernul Cîțu are alte preocupări: disponibilizările de personal în companiile de stat, reducerea finanțării pentru societățile în care statul este acționar majoritar sau chiar desființarea acestora. Tot Guvernul Cîțu taie sursa de oxigen pentru industria HORECA – voucherele de vacanță – și trimite practic în faliment firmele care au reușit cu greu să reziste în timpul restricțiilor din cursul anului trecut.

Sunt decizii ale Coaliției PNL-USR-Plus-UDMR care vor avea consecințe majore atât în plan social, cât și economic. Urmări greu de înlăturat, chiar și pe termen lung.