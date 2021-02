N. D.

Potrivit negocierilor dintre partidele aflate acum la guvernare, PNL va avea prefect în 23 de județe, unul dintre acestea fiind Prahova. Confirmarea a venit la începutul acestei săptămâni, Biroul Executiv al PNL validând rezultatul negocierilor din coaliţia de guvernare privind funcţiile de prefecţi. Anunțul a fost făcut chiar de liderul partidului, Ludovic Orban, care a declarat: ”În Biroul Executiv am validat rezultatul negocierilor. Validarea a fost făcută cu o singură abţinere. Nu am discutat decât chestiunile legate de principiile care au stat la baza distribuţiei poziţiilor de prefecţi, mecanismul, criteriile pe care le-am avut în vedere şi a fost validată negocierea”. Acesta a precizat că prefecţii au obligaţia de a pune în practică programul de guvernare, arătând că în caz contrar va fi schimbat din funcţie. „Despre prefect am de spus următorul lucru: orice prefect, orice subprefect reprezintă Guvernul şi are obligaţia de a acţiona la nivelul judeţului în care este prefect pentru punerea în practică a programului de guvernare. Prefectul are obligaţia să acţioneze în cadrul constituţional şi legal şi indiferent din ce formaţiune politică provine un prefect trebuie să facă acelaşi lucru. Suntem într-un Guvern de coaliţie şi este firesc ca orice formaţiune politică din coaliţie să aibă dreptul de a fi reprezentată cu prefect în anumite judeţe, conform ponderii care a fost stabilită. În cazul în care un prefect nu aplică programul de guvernare, va fi schimbat. Nu există absolut niciun fel de risc legat de aplicarea programului de guvernare, de acţiune în cadrul constituţional şi legal”, a subliniat președintele PNL. Negocierile de împărțire a funcțiilor reprezentanților Guvernului în teritoriu între partidele aflate la guvernare vin în contextul în care funcțiile de prefect și de subprefect vor fi trecute din categoria înalților funcționari publici în cea a funcțiilor de demnitate publică, ceea ce le va permite să fie membri, în mod oficial, ai unor partide politice. Măsura se va aplica începând din luna martie și a fost stabilită printr-o ordonanță de guvern. Deși modificările au intrat deja în vigoare, prevederea care modifică Statutul prefectului și subprefectului se va aplica la 30 de zile de la apariția ei, adică din 5 martie 2021. Cu toate că legislația nu permitea până acum, în mod oficial, ca aceste funcții să fie ocupate de oameni politici, în practică, așa cum se știe, prefecții erau propuși, agreați și susținuți în funcție de partidele care veneau la guvernare. La Prahova, prefectul aflat acum în funcție, Cristian Ionescu, a fost învestit pe data de 18 decembrie 2019, în locul Mădălinei Lupea, iar funcția de subprefect este ocupată de Mihaela Duță, în locul lui Emil Drăgănescu. Între timp, Prahova s-a ales și cu o a doua funcție de subprefect, din data de 30 ianuarie 2020, în persoana lui Constantin George Brezoi. Candidând la alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, Mihaela Duță a renunțat la funcție, în locul acesteia fiind numită Mădălina Rozalia Petcu. Dacă actualul prefect va rămâne în funcție sau PNL va numi o altă persoană care deține și carnet de partid, rămâne de văzut. Cert este că, în baza negocierilor, și cei de la USR PLUS își cer partea lor, adică o funcție de subprefect. Actualii ocupanţi ai funcţiilor de prefect şi subprefect nu au fost învestiţi pe criteriu politic.