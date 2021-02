Premierul Florin Cîţu a declarat că autorităţile de la Bucureşti au transmis o scrisoare la Comisia Europeană, în urma unor întrebări venite de la această instituție, în care şi-au exprimat disponibilitatea de a produce un vaccin anti COVID la Institutul Cantacuzino, subliniind că România nu a demarat vreo negociere privind achiziţia vaccinurilor ruseşti sau chinezeşti împotriva virusului SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. El a fost întrebat de jurnalişti sâmbătă, la Spitalul „Dr. Carol Davila”, dacă România a demarat discuţiile pentru a achiziţiona vaccinuri anti-COVID produse în Federaţia Rusă sau China. Premierul a răspuns negativ şi a adăugat că România va face „un lucru mult mai bun”, fiind demarată o comunicare cu Comisia Europeană pentru a produce în ţară, la Institutul Cantacuzino, unul dintre vaccinuri. „Nu. România a avut, am avut o comunicare cu Comisia Europeană, vom face un lucru mult mai bun, vom încerca să producem vaccinul în România, la (Institutul n.red.) Cantacuzino. Am trimis o scrisoare în urma unor întrebări adresate de Comisia Europeană şi ne-am arătat disponibilitatea de a produce vaccinul în România. Vom vedea ce vaccin va fi produs, dar asta este varianta pe care mergem noi”, a afirmat Florin Cîţu. Premierul a mai declarat că România ar urma să primească în luna februarie cel puţin 600.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 de la producătorul Astra Zeneca, programările pentru acest tip de vaccin urmând să înceapă din 10 februarie, pentru persoane cu vârste între 18 şi 55 de ani. Potrivit premierului, luna februarie reprezintă o provocare pentru campania de vaccinare, deşi România a rămas în topul din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de vaccinări, adăugând că din luna martie procesul se va accelera şi „vom trece de 50.000 de vaccinări pe zi”. „Începând cu luna martie primim din ce în ce mai multe doze şi programul de vaccinare se va accelera, vom trece de 50.000 de vaccinări pe zi, cred eu, din luna martie, şi vom merge către acea ţintă de 100.000, pe care ne-am pus-o de la început”, a mai spus premierul Cîţu. Premierul Florin Cîţu a mai declarat sâmbătă că, din datele pe care le are, modul de calcul al ratei de infectare cu SARS-CoV-2 a funcţionat „foarte bine”, subliniind că o schimbare în acest sens ar trebui bazată pe o fundamentare ştiinţifică şi ar trebui să simplifice lucrurile. „Pentru a schimba ceva trebuie să vedem cum a funcţionat ce am avut până acum. Mie mi se pare că tot ce am avut până acum a funcţionat foarte bine. Dacă există o fundamentare ştiinţifică pentru a modifica ceva, sunt gata să o văd. În acelaşi timp, sunt adeptul modificărilor prin simplificare. Dacă o modificare face lucrurile mult mai complicate şi ne va fi mult mai greu să înţelegem ce vrem să facem, nu aş susţine aşa ceva. Repet, vreau să văd exact ce se întâmplă, dacă există o documentare ştiinţifică, o analiză empirică, statistică, să arate clar că tot ceea ce s-a făcut până acum a avut deficienţe şi acele deficienţe pot fi cuantificate, bineînţeles că ne vom uita în direcţia modificării”, a declarat Florin Cîţu la Spitalul „Dr. Carol Davila”, întrebat dacă agreează ideea responsabililor de la Ministerul Sănătăţii de a schimba modul în care se calculează rata de infectare prin includerea în acest calcul a celor din centrele sociale.