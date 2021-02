Surprinderea sub diferite aspecte, negative sau pozitive, a diferite locuri din județ într-o serie de texte însoțite de fotografii sub genericul ”Instantanee din Prahova” are, cum era și de așteptat, efectul scontat.

Ieri, la redacție am primit de la Primăria Ploiești un răspuns la instantaneul publicat în data de 18 februarie, în care, prin intermediul a două fotografii, era arătat modul în care este ”amenajată” stația terminus a traseului 104 din Ploiești, reactivată odată cu înființarea Centrului de vaccinare anti Covid-19, la fostul Liceul Ludovik Mrazek. Concret, sub forma unui ”Punct de vedere”, Primăria Ploiești a transmis ziarului Prahova următoarele: ”În urma apariției, în publicația dumneavoastră, a articolului «Instantanee din Prahova», care semnala starea de degradare a fostei stații de călători pentru transportul în comun – traseul 104, din zona fostului Liceu Ludovik Mrazek, copertina aferentă stației de la capătul traseului 104, Uzina Mecanică, se află în procedura de casare. În acest sens, se va demara, cu celeritate, procedura privind dezmembrarea acesteia și înlocuirea cu alt tip de copertină”.