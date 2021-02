Cinci meciuri precum cinci finale, care să ducă echipa în play-off, apoi, ”de la zero”, totul pentru promovare! Asta îi așteaptă pe petroliști în finalul acestui sezon regular, cinci obstacole care trebuie, obligatoriu, depășite pentru calificarea în play-off și, automat, continuarea cursei pentru promovare. Astăzi, pe „Ilie Oană”, de la ora 19.00, Petrolul reia lupta pentru Liga 1, cu o confruntare cu Metaloglobus București, o potențială contracandidată la ocuparea unui loc între primele șase ale ierarhiei eșalonului secund, o formație care ”stă” în personalitatea fraților Herea.

În condițiile în care, de la locul unu și până la poziția a 12-a a clasamentului, toată lumea își poate face calcule pentru accederea în play-off, Petrolul este obligată, practic, să aibă un parcurs fără greșeală până la finalul lunii martie, pentru a nu-și periclita obiectivul propus, mai ales în condițiile în care ploieștenii vor juca un meci în minus față de alte contracandidate (pentru găzari sunt doar 15 puncte în joc, în timp ce alte echipe pot aduna 18, în meciurile rămase de jucat).

Iar în această seară „lupii” au de trecut primul hop dintre cele cinci rămase și își doresc să ia un start lansat în sezonul de primăvară, care să confirme forma bună arătată în acest început de an.

„Trebuie să începem foarte bine și să obținem punctele necesare pentru ca, la finalul acestor cinci meciuri, să fim calificați în play-off. Așa cum se spune, cea mai grea partidă este prima care urmează, cea cu Metaloglobus în cazul nostru, o echipă cu jucători experimentați, de calitate. O formație care, practic, nu are absolut nimic de pierdut și care te poate încurca, dacă nu o tratezi cu atenția maximă”, a spus Viorel Moldovan.

„Le-am spus jucătorilor mei că, de multe ori, este mai interesant să vii de departe, de jos, și să urci, decât să fii acolo, sus, și să te temi că o să risipești ce ai strâns! Trebuie să jucăm fără teamă, așa cum am făcut-o și cu Iașiul, să confirmăm acea prestație bună și am mare încredere că vom reuși acest lucru. Starea de spirit este foarte bună, băieții s-au pregătit exemplar și așteptăm cu mare încredere această partidă”, a continuat antrenorul „galben-albaștrilor”.

„Am început bine anul, se vede o schimbare, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să rămânem echilibrați, să fim precauți, să găsim echilibrul necesar între a ataca și a ne apăra foarte, foarte bine! Punctele sunt cele mai importante în momentul de față și sunt convins că, odată cu câștigarea jocurilor, băieții vor prinde tot mai multă încredere. Campionatul este foarte comprimat, sunt în jur de 10 echipe care pot emite pretenții la un loc de play-off. Noi venim de departe, am risipit destul de multe puncte în toamnă, dar le-am spus jucătorilor că trebuie să se gândească doar la fotbal. Presiunea o iau eu, în totalitate, asupra mea! Eu sunt responsabil de rezultat, de joc, ei trebuie doar să intre determinați pe teren și să aplice tot ceea ce am lucrat la antrenamente”, a concluzionat Moldovan, care nu va conta pe Salifu – accidentat, în timp ce Arnăutu și Bărboianu sunt incerți pentru acest meci, după accidentări mai complicate mici problem acuzând și Pană și Șaim Tudor, ”rezolvabile” însă, cel puțin în cazul ultimilor doi.

Golgheterul Vajushi este optimist

Principalul marcator al „galben-albaștrilor” din acest sezon, cu cinci reușite, albanezul Armando Vajushi, este încrezător înaintea reluării campionatului.

„O să fie un meci greu, dar trebuie să câștigăm și să rămânem acolo, în lupta pentru promovare. Va fi o luptă foarte dificilă, însă cred că avem o echipă nu bună, ci foarte bună, și dacă o să o învingem pe Metaloglobus, atunci o să avem șanse mari”, a afirmat Vajushi.

„Avem un moral bun, mai ales după victoria cu Politehnica Iași, dar nu numai noi, jucătorii, ci și toți cei din jurul echipei. Sunt convins că și fanii sunt mai încrezători, iar dacă am fi avut suporterii în tribună, atunci, cu siguranță că ne-ar fi fost mult mai ușor în lupta pentru promovare.

Liga a doua este, poate, mai grea decât Liga 1, însă așa se întâmplă peste tot, și în Albania, și în Italia, dar sperăm ca, din sezonul următor, să jucăm în primul eșalon”, a conchis mijlocașul care a avut o ofertă de a reveni în Serie B – Italia, în această iarnă, neconcretizată însă.

Meciul de astăzi, ultimul al rundei cu numărul 16, va începe la ora 19.00 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Kovacs Szabolcs (Carei), fratele lui Istvan Kovacs – Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj) și Răzvan Mihai Dobre (Șotânga, Dâmbovița). Arbitru de rezervă va fi Marius Chițu (Târgoviște), iar ca observatori au fost delegați Fevronia Ion (Craiova) și Dorinel Dincă (Călărași).

Clasament Liga a II-a, la zi

Loc Echipa M V E Î Gol. Pct

1. U Craiova 1948 SA 14 8 6 0 27-12 30

2. ACS ASU Politehnica Timișoara 15 7 6 2 16-11 27

3. Fotbal Club Rapid 14 8 2 4 23-21 26

4. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 14 8 1 5 27-23 25

5. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 14 7 3 4 18-12 24

6. AFC Dunărea 2005 Călăraşi 14 7 3 4 19-15 24

7. CS Mioveni 15 6 5 4 14-8 23

8. AS FC Universitatea Cluj 14 7 2 5 16-12 23

9. FC Petrolul Ploieşti 14 6 3 5 23-14 21

10. FC Metaloglobus Bucureşti 13 6 3 4 14-8 21

11. SCM Gloria Buzău 15 5 6 4 17-14 21

12. AFC Farul Constanţa 14 6 3 5 16-15 21

13. Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița 14 5 3 6 8-14 18

14. CS Concordia Chiajna 15 4 4 7 18-18 16

15. AFC Ripensia Timișoara 14 5 1 8 11-25 16

16. ACS Fotbal Comuna Recea 14 4 3 7 19-25 15

17. AFC Unirea 04 Slobozia 14 4 3 7 13-21 15

18. CSM Slatina 14 4 1 9 14-19 13

19. CS Aerostar Bacău 15 2 3 10 17-27 9

20. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 14 2 1 11 14-30 7