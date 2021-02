Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a dat publicității recent un set de răspunsuri la o serie de întrebări considerate a fi puse cel mai frecvent de către persoanele care doresc să se imunizeze împotriva noului virus. Iată care sunt acestea:

1. Cum mă pregătesc pentru vaccinarea împotriva COVID-19?

– Odată ce aveți programarea, asigurați-vă că urmați toate instrucțiunile. Puteți completa, în avans, unele documente, cum ar fi de exemplu chestionarul de triaj. Noi am venit în sprijinul dumneavoastră și am postat acest document pe platforma campaniei de vaccinare, care poate fi accesat aici: https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/.

2. Trebuie să port mască atunci când merg să mă vaccinez?

– Da. Imunizarea organismului împotriva virusului nu este imediată. Centrele de vaccinare vă vor solicita purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de igienă sanitară. Păstrați distanța fizică față de ceilalți de 1,5-2 metri.

3. Voi simți ceva după administrarea primei doze de vaccin?

– Veți simți înțepătura în sine, la fel cum ați simți la orice injecție. Ați putea avea un pic de durere în locul în care sunteți injectat.Deși în majoritatea cazurilor nu se înregistrează reacții adverse, unele persoane pot dezvolta durere, roșeață și umflătură la locul injectării. Altele ar putea avea simptome generale manifestate prin cefalee (durere de cap), febră, oboseală și dureri musculare. Nu intrați în panică! Acestea vor dispărea după câteva ore sau după o scurtă perioadă de timp.Pentru ameliorarea stării generale, puteți utiliza medicamente antitermice obișnuite. Păstrați legătura cu medicul de familie pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie. Majoritatea persoanelor cu aceste simptome pot merge la muncă, fără ca programul zilnic să fie afectat în vreun fel.

4. Este normal să am reacții adverse?

– Puteți dezvolta unele reacții adverse. Apariția acestor reacții adverse reprezintă modul de manifestare a organismului față de vaccin. Înseamnă că vaccinul funcționează, stimulează sistemul imunitar să producă anticorpii care vă vor proteja împotriva infecției cu noul tip de coronavirus. Oamenii reacționează diferit la vaccinuri. Unii au reacții adverse minime sau deloc, dar asta nu înseamnă că este ceva în neregulă cu ei. Vaccinul funcționează, doar corpul reacționează într-un mod diferit.

5. Reacțiile adverse după administrarea celei de-a doua doze sunt mai frecvente?

– Da, este posibil, având în vedere că după prima doză vaccinul îți pregătește sistemul imunitar, iar după a doua doză corpul tău este deja pregătit să lupte cu virusul. Astfel, reactogenitatea vaccinului este mai crescută. Amintiți-vă că răspunsul organismului este un lucru bun și dovedește că vaccinul funcționează!

6. De ce trebuie să aștept 15 minute după ce am primit vaccinul?

– Timpul de așteptare este necesar pentru monitorizarea stării de sănătate a persoanei vaccinate. Această recomandare este valabilă pentru orice tip de vaccin pe care îl faceți, cum ar fi de exemplu vaccinul pentru prevenirea gripei sezoniere. După vaccinare, trebuie să așteptați 15 minute. Eventualele reacții imediate pot fi tratate cu ușurință de către personalul medical aflat la centrul de vaccinare. Pentru siguranță, persoanele cu reacții alergice în istoricul medical vor fi monitorizate timp de 30 de minute.

7. Pot face doar prima doză de vaccin?

– Nu. Vaccinurile Pfizer, Moderna și AstraZeneca sunt studiate ca vaccinuri cu două doze. Prima doză oferă un anumit grad de protecție, dar beneficiile maximale se obțin doar după administrarea celei de- a doua doze.

8. A doua doză de vaccin se poate administra oricând?

– A doua doză trebuie administrată conform RCP (Rezumatul Caracteristicilor Produsului), în perioada aprobată: la 21 de zile după prima doză de Pfizer, la 28 de zile după prima doză pentru Moderna, respectiv la 8 săptămâni după prima doză pentru AstraZeneca. Pentru situațiile în care o persoană căreia i s-a administrat prima doză de vaccin Pfizer împotriva COVID-1 are contraindicații temporare pentru cea de-a doua doză, administrarea rapelului va putea fi amânată până la un interval optim de maximum 42 de zile. În situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă. În cazul vaccinului Moderna, intervalul optim de amânare a dozei de rapel este până la 35 de zile, însă, în situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă.

9. Cât durează până obțin răspunsul imun optim după ce am primit a doua doză?

– Este nevoie de aproximativ 10-14 zile pentru a dezvolta un răspuns imun optim după a doua doză. Trebuie totuși să fiți precauți și să continuați respectarea măsurilor de prevenție și după acest interval de timp.

10. Pot să stau cu familia și prietenii după ce am primit a doua doză?

– Faptul că ați primit a doua doză de vaccin înseamnă că sunteți mai protejat împotriva acestui virus.Vă puteți vizita prietenii ori familia, însă vă recomandăm să respectați regulile de protecție, atât timp cât autoritățile mențin aceste măsuri de siguranță. Este important să le oferim protecție celor care încă nu au fost vaccinați sau care fac parte din categoriile vulnerabile.