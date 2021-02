Liderul pe segmentul de refrigerare la nivel mondial anunţă înfiinţarea a aproape 800 de noi locuri de muncă

N. Dumitrescu

După un an în care pandemia a afectat serios și economia din Prahova, o veste mai mult decât bună a venit la sfârșitul săptămânii trecute, prin care s-a dat semnalul că există speranțe că această situație se poate îndrepta în bine. Concret, Haier Tech România, parte a Haier Group, a anunțat oficial că lucrările pentru prima unitate de producţie de frigidere Haier din Europa, situată lângă Ploiești, în Parcul Industrial Allianso din Ariceștii Rahtivani, se desfăşoară conform graficului, producţia urmând să înceapă la sfârşitul acestei primăveri. Conform reprezentanților companiei, acest proiect reprezintă o investiție de anvergură, evaluată la peste 70 de milioane de euro.

Fabrica va avea 63.000 de metri pătraţi, unitatea de producţie urmând să fie una de înaltă clasă, dotată cu procese de producţie premium, datorită capacităţilor avansate de cercetare, dezvoltare şi de producţie. Așa cum s-a mai precizat, fabrica va deservi piaţa europeană, o țintă strategică în aspiraţiile companiei de consolidare a poziţiei de lider pe segmentul de refrigerare la nivel mondial. Ca urmare, vor fi înfiinţate sute locuri de muncă, întrucât noua fabrică va angaja aproape 800 de persoane pentru o producţie estimată de 600.000 de frigidere după anul 2022. Totodată, designul fabricii, care se bazează pe o abordare modulară, va permite o expansiune de până la un milion de unități a capacităţii maxime de producţie, reprezentanții companiei precizând că această nouă fabrică va produce cele mai bune frigidere din clasă, atât încorporabile, cât şi cele standard, concepute cu un accent pe conectivitate şi pe păstrarea alimentelor, pentru cele trei mărci europene ale Haier Europa – Candy, Hoover şi Haier.

De menționat faptul că despre realizarea acestei investiții în Prahova se știa încă de anul trecut, până să vină confirmarea existenței pandemiei de coronavirus și în România. De altfel, în februarie 2020, fostul primar al comunei Ariceștii Rahtivani, Alexandru Cristea, declara pentru ziarul Prahova că reprezentanții unui consorțiu chino-italian și-au reconfirmat intenția de a-și dezvolta afacerile în țara noastră, alegând Ploiești West Park, realizat de Alinso Group din Belgia, pentru construirea unei fabrici de frigidere și congelatoare. Astfel, încă de acum un an se știa de faptul că unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice din lume va avea o fabrică în Prahova, care va duce la crearea de noi sute de locuri de muncă în județ. Haier Europa face parte din Haier Smart Home, listat la Bursa de Valori din Shanghai din anul 1993. Haier Smart Home are pe plan global 25 de parcuri industriale, 10 centre de cercetare și dezvoltare și aproximativ 100.000 de angajați. Cu un venit operațional în valoare de 25 miliarde euro în 2019, rețeaua globală de vânzări a companiei acoperă peste 160 de țări.

În ceea ce priveşte parcul industrial privat din comuna Ariceştii Rahtivani în care se va construi fabrica de frigidere menționată, chiar din anul inaugurării acestuia, vara anului 2009, a fost considerat cel mai mare parc industrial privat și de afaceri din sud-estul Europei. Acum un an, aici își desfășurau activitatea peste 300 de firme, unele fiind ale unor companii de top.