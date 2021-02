• Decizia se va lua astăzi şi se susţine testarea elevilor

• Sondaj IRES: 7 din 10 părinți consideră că școlile ar trebui să fie deschise cât mai curând

Ieri, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că interesul pentru redeschiderea şcolilor cu prezenţă fizică se păstrează, iar ministerul susţine testarea elevilor, dar nu are competenţe în domeniu şi există doar 113 medici şcolari şi 268 de asistenţi medicali. „Interesul major pentru redeschiderea şcolilor cu prezenţă fizică se păstrează. În Europa, printre cele 27 de state doar trei state – Germania, Danemarca, Portugalia – nu au deschise cel puţin grădiniţele sau învăţământul primar sau nu au decizia de a le deschide în următoarele zile. În acest context, ne concentrăm atenţia pentru pregătirea şcolilor în eventualitatea unei decizii favorabile mâine, decizie care va trebui să fie confirmată de CNCSU şi va trebui să fie urmată de un ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Educaţiei. Concentrarea atenţiei se va face atât pe protecţie împotriva COVID, cât şi pe protecţie împotriva riscului pericolului de incendiu. (…) Analiza pe care o vom face în cursul zilei de mâine va pune laolaltă realităţile din Educaţie de cele din domeniul sanitar. Factorul care condiţionează decizia este evoluţia epidemiologică, atât din perspectivă cantitativă a ratei de infectare, cât şi din perspectivă calitativă – aceea a prezenţei unei noi tulpini”, a afirmat Cîmpeanu, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres. El a subliniat că Ministerul Educaţiei nu are competenţe pentru testare şi vaccinare, dar va susţine testarea elevilor pentru COVID-19. „Testarea elevilor este un proiect ce ţine de domeniul Sănătăţii, este un proiect al Ministerului Sănătăţii, pe care noi cei din Ministerul Educaţiei îl susţinem cu toată forţa, dar forţa noastră este scăzută deoarece sunt doar 113 medici de medicină şcolară şi 268 de asistenţi medicali, care în momentul în care vorbim îşi desfăşoară activitatea la DSP, pentru cele 17.000 de şcoli cu personalitate juridică şi structuri arondate. (…) Nu avem competenţe pentru testare şi vaccinare în Ministerul Educaţiei”, a explicat Sorin Cîmpeanu.”Până în momentul de faţă sunt 113.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ deja programaţi şi aproape 20.000 deja vaccinaţi. Printre cele nouă categorii de lucrători esenţiali, personalul din învăţământ este cel mai numeros cu privire la disponibilitatea de vaccinare. Din păcate, factorul limitativ în România şi în orice alt stat este numărul de doze de vaccinuri, deci nu este vina cadrelor didactice şi a angajaţilor din învăţământ că nu vor să se vaccineze”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Cîmpeanu a informat că va fi organizată o videoconferinţă online cu inspectoratele şcolare judeţene, miercuri sau joi, în cazul unei decizii privind redeschiderea şcolilor cu prezenţă fizică. El a precizat că elevii cu vulnerabilităţi trebuie să aibă asigurat procesul de învăţare/predare online, iar pentru cei care prezintă simptome recomandarea ministerelor Sănătăţii şi Educaţiei este aceea de a rămâne acasă şi a nu intra în colectivitate.

Totodată, pentru elevii care au în familie aparţinători cu vulnerabilităţi medicale certificate trebuie să se asigure învăţarea/predarea online, a completat Sorin Cîmpeanu.

Procesul de predare online ar urma să fie asigurat de profesorii care au vulnerabilităţi cronice certificate de către un medic de familie şi cei care prezintă simptome de infecţie respiratorie. „Atunci când profesorul are vulnerabilităţi care îl împiedică să fie prezent în şcoală, programul orar va trebui să fie adaptat de fiecare şcoală în aşa fel încât elevii să aibă grupate aceste ore online într-o singură zi”, a indicat ministrul Educaţiei.

Tot ieri, premierul Florin Cîţu a anunţat că astăzi, împreună cu preşedintele Klaus Iohannis, va fi luată decizia cu privire la modul de desfăşurare a cursurilor şcolare începând din 8 februarie.

„Vom avea mâine (n.n. – astăzi) toate informaţiile şi pe baza acestor informaţii vom lua decizia. Nu pot să mă antepronunţ. Până mâine vom avea mai multe informaţii. Din ce vedem, evoluţia este constantă, nu avem o îmbunătăţire fantastică de acum două săptămâni, dar nu avem nicio înrăutăţire, deci suntem oarecum pe un platou. Dacă până mâine vor apărea şi alte informaţii, vom vedea ce decizie luăm împreună cu domnul preşedinte în ceea ce priveşte şcolile”, a declarat Cîţu, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL, potrivit Agerpres.

7 din 10 părinți din România consideră că școlile și grădinițele ar trebui să fie deschise cât mai curând. De asemenea, majoritatea ar prefera sistemul clasic, față în față. O arată datele celui mai recent sondaj IRES, realizat online, în luna ianuarie 2021, potrivit Agerpres. În ceea ce privește învățământul online, părerile sunt împărțite aproape egal.Mai mult de jumătate dintre părinți se declară mulțumiți de învățământul online, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. Cei mai mulți dintre aceștia sunt părinții din mediul urban și cei cu studii superioare, caracteristici asociate cu posibilitatea acestor familii de a le oferi copiilor dispozitive electronice.Părinții care sunt mulțumiți de educația online spun că avantajele ar fi timpul petrecut alături de copii, protejarea sănătății, dar și digitalizarea.Există însă și dezavantaje, precum lipsa interacțiunii cu copiii de aceeași vârstă, timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor, dar și faptul că, în unele cazuri, conținutul educațional nu a fost adaptat predării online.De asemenea, părinții consideră că elevii nu au același nivel de atenție în învățământul online, comparativ cu cel clasic.În ceea ce privește întoarcerea la cursurile față în față, cei mai mulți dintre părinți și-ar dori ca școala și grădinița să înceapă cât mai repede. Doi din zece ar vrea ca acest lucru să se întâmple după ce rata de infectare scade sub 3 la mie, iar 6% consideră că școala sau grădinița ar trebui să înceapă în format fizic doar după ce 70% din populație va fi imunizată.

Peste jumătate dintre părinți consideră că redeschiderea școlilor și a grădinițelor depinde de vaccinarea anti-Covid 19 a cadrelor didactice și a personalului auxiliar. La sondajul IRES au participat aproximativ 1500 de părinți.