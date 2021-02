Pandemia a creat timp pentru realizarea de noi exponate, dar a păstrat în decor ursuleţii roz și căţelușii cu paiete mov!

De joi după-amiază, în centrul Ploieștiului, lângă Parcul ”Nichita Stănescu”, au început să se asambleze, una lângă alta, tarabele pentru expunerea și vânzarea mărțișoarelor, ieri la prânz, pe un soare și o căldură de adevărată primăvară, zona atrăgând, ca un magnet, pe oricine trecea prin apropiere. Iar exponatele chiar sunt pentru toate buzunarele, dar și gusturile, tarabele fiind prezente aici inclusiv până la 8 Martie. Astfel, ghioceii, floricelele, animăluțele și câte și mai câte figurine sub formă de mărțișoare sunt vândute cu prețuri de la 1 leu la 10-15 lei, nelipsite fiind nici brelocurile din blană vopsită în diferite culori – 5 lei/buc, ori trandafirii din săpun – 20 sau 40 de lei aranjamentul sau coșulețul. Nu lipsesc nici mărgelele, brățările ori broșele, în ultimul caz prețurile variind în funcție de mărime, dar și dacă sunt mai ”sclipicioase”, cu tot felul de mărgeluțe sau ștrasuri viu colorate, ajungând și la 15-20 de lei. Pe tarabe pot fi văzute chiar și cești cu mesaje motivaționale ori cu dedicații, la 5 lei bucata, dar și sticluțe cu parfum – la 20 de lei. Analizând exponatele, pare că pandemia – în mod special cele două luni de stare de urgență din 2020 – a creat posibilitatea unora dintre expozanți să vină în această primăvară cu piese unicat, așa încât pe unele tarabe pot fi văzute numai articole handmade, exemple fiind pandantivele din sticlă la 8 sau 15 lei, păpușile din pănuși de porumb – 20 de lei, florile croșetate – 8 sau 10 lei, coșulețele din flori nemuritoare – 20 de lei, magneții sub formă de lingurițe, pălăriuțe sau potcoave, din care nu lipsesc sfoara, semințele de floarea soarelui, boabele de grîu sau de porumb – 5 lei bucata, tarabele unde sunt expuse numai mărțișoare realizate manual fiind, de altfel, și cele mai vizitate. Printre acestea am putut remarca și pe cea a ploieșteanului Marinescu Ștefan, care ne-a mărturist că vinde mărțișoare – sub formă de mini picturi sau tablouri realizate din flori presate – din anul 1985. Mini tablourile pictate pe foiță de bambus –

la 35 de lei bucata – redau mai mult flori, dar și frânturi de peisaje, unele dintre tablourile realizate din flori presate – o parte dintre acestea cu plante din propria grădină – fiind vândute cu prețuri variind între 30 și 40 de lei, în funcție de dimensiunea tabloului. Dacă, în acest ultim caz, toate exponatele sunt unicat, fiind realizate cu mare migală și dragoste pentru frumos, în schimb, pandemia a reușit să păstreze în decor inclusiv kitsch-urile, printre șnururile alb-roșii putând fi văzuți ursuleți de culoare roz și cățeluși din paiete mov!