N. Dumitrescu

Temă de campanie electorală pentru alegerile locale, aflat pe lista promisiunilor inclusiv ale unor foști edili, construirea unui Spital Municipal la Ploiești a revenit în atenția consilierilor locali și pe timp de pandemie.

Chiar ieri, convocați într-o ședință cu caracter extraordinar, aleșii ploieșteni, în unanimitate, și-au dat votul pentru aprobarea unui proiect de hotărâre ce readuce în atenția administrației locale necesitatea realizării acestei investiții, culmea fiind că aprobarea a fost dată în clădirea care – devenită acum sediul Primăriei Ploiești – în urmă cu mulți ani era considerată, pe hârtie, ca fiind mai mult decât potrivită pentru a fi transformată în unitate sanitară. Practic, în ședința de ieri s-a votat proiectul de hotărâre privind stabilirea amplasamentului necesar construirii Spitalului Municipal de Urgență pe un teren situat în apropierea Hipodromului, respectiv pe strada Ghighiului, în suprafață de 71.000 mp. Caracterul de urgență pentru supunerea la vot a acestui proiect a fost justificat prin faptul că se dorește depunerea documentației specifice la Compania Națională de Investiții, care să suporte realizarea investiției, după cum avea să precizeze chiar primarul Andrei Volosevici. ”Ne-am grăbit cu acest proiect întrucât, după cum se știe, se merge pe principiul <<Primii veniți, primii serviți!>>. Mai mult decât atât, cu toții știm că Primăria Ploiești nu are fonduri pentru punerea în practică a unui asemenea proiect, în contextul în care o astfel de investiție, care va avea peste 400 de paturi, ar urma să coste 400 de milioane de euro”, a declarat edilul Ploieștiului. În ceea ce privește realizarea cu adevărat a noului Spital Municipal Ploiești, primarul a ținut să mai adauge: ”Sper ca sfârșitul mandatului (n.n. – 2024) ne va prinde inaugurând această unitate medicală, și ar fi încununarea muncii noastre, a tuturor!”.

Inițial, primarul Andrei Volosevici fusese inițiator al acestui proiect de hotărâre. Însă, înainte de supunerea documentului la vot, unii dintre consilieri, de la PRO România și PSD, i-au solicitat edilului ca toți consilierii locali să se regăsească pe lista de inițiatori, propunere care a fost acceptată. Pe de altă parte, tot aceștia i-au sugerat primarului ca municipalitatea să nu renunțe și la celelalte proiecte gândite a fi realizate tot în apropierea Hipodromului, respectiv un bazin olimpic de înot și o pistă de atletism, dar și construirea de locuințe pentru diferite categorii de persoane.

Legat de construirea unui Spital Municipal de Urgență în Ploiești, necesitatea acestuia a fost menționată și în Raportul de specialitate ce a însoțit proiectul de hotărâre menționat. Astfel, s-a precizat că rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne și eficiente. ”În general, este cunoscut faptul că infrastructura spitalicească este deficitară. Unele servicii sunt furnizate în clădiri cu o vechime de peste 100 de ani, răspândite pe o suprafață mare și în care nu pot fi puse în practică standardele aplicabile mediului spitalicesc modern, de exemplu clădiri care se regăsesc la mai mulți kilometri una de alta, care împiedică diagnosticarea/tratarea promptă și multidisciplinară a cazurilor urgente grave, circuite deficitare în cadrul spitatelor sau echiparea insuficientă a acestora. Vechimea clădirilor și structura pavilionară în care se desfășoară în prezent activitățile din Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești (n.n. – care se află în administrarea autorităților ploieștene) indică funcționarea în cadrul unor structuri proiectate după concepții azi depășite atât structural, cât și funcțional, și care segmentează fluxurile de lucru, îngreunând stabilirea rapidă și precisă a diagnosticului aferent fiecărui pacient. Pe o durată medie și lungă, cele două spitale nu pot fi lăsate în starea actuală. Practic, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Ploiești, Spitalul Municipal Ploiești – secția oncologie, deservesc întreaga populație a județului Prahova, și chiar populația din județele vecine, iar Spitalul General CF Ploiești are un regim de deservire închis, fapt care face ca rata de cadre medii sanitare la 1000 de locuitori să scadă drastic. Sistemul sanitar din județul Prahova și cel din municipiul Ploiești trebuie să facă față atât problemelor complexe pe care le implică fenomenul de îmbătrânire al populației, cât și să se concentreze pe activități de prevenire a îmbolnăvirilor”, se arată în documentul menționat.

Mai trebuie adăugat faptul că votul de ieri nu este singurul dat de către aleșii ploieșteni în vederea realizării unei noi unități sanitare în municipiu. În anul 2017, consilierii ploieșteni au aprobat un proiect de hotărâre ce avea ca obiect tot inițierea procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești, dar pe strada Torcători, unde se află o fostă unitate militară, inițiativă rămasă însă în coadă de pește. Primarul Andrei Volosevici a ținut să declare, ieri, în ședința de consiliu, că dacă se mergea cu acest proiect înainte s-ar fi tergiversat foarte mult întregul proiect. ” Toată procedura de preluare a fostei unități militare de pe strada Torcători este foarte greoaie. Sunt necesare multe aprobări, plus că trebuia să așteptăm ca decizia de preluare, sub forma unei hotărâri de Guvern în acest sens, să apară și în Monitorul Oficial. Mai mult decât atât, ca să poți să să începi o nouă construcție, cum este un spital, era nevoie și de demolarea clădirilor existente pe acel teren. Or, asta înseamnă timp, iar noi nu mai putem aștepta. Prin urmare, acum avem în față un proiect de hotărâre în care pentru noul Spital Municipal Ploiești s-a stabilit o altă adresă a acestei investiții, care va fi încununarea muncii nostre în echipă”, a mai menționat edilul.